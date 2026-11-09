정승제, 파격 은퇴 공약 "양세찬 수학 실력 안 늘면 은퇴할 것" ('옥문아')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '16년 연속 수학 1위'를 지켜온 일타강사 정승제가 은퇴 공약을 내건다.

오는 10일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 수험생 사이에서 아이돌급 인기를 자랑하는 대한민국 대표 수학 일타강사 정승제와 국어 일타강사 유대종이 출연한다.

이날 방송에서 정승제는 '누적 수강생 천만 명'을 넘긴 수학 일타강사다운 자신감을 드러낸다. 정승제가 예능계 대표 '깡깡이' 양세찬의 수학 실력을 단기간에 끌어올릴 수 있다고 밝힌 것. "양세찬의 수학 실력을 6개월 만에 상위 20%대로 만들 수 있다"라고 밝힌 정승제는 "홍진경 씨도 가능했다"라며 양세찬의 수학 실력이 늘지 않으면 은퇴하겠다고 선언하기도. 정승제의 파격적인 은퇴 공약에 옥탑방 MC들은 놀라움을 감추지 못했다는 후문.

Advertisement

이어 스타강사 3세대 정승제가 '5세대 스타강사' 생태계에 관해 언급한다.

정승제는 "최근 주목받는 5세대 스타강사들은 대학 1학년 때부터 아이돌 연습생처럼 준비한 것이다"라고 밝혀 관심을 모았는데. 이에 4세대 스타강사인 유대종도 "요즘 5세대 스타강사들은 주우재 씨같이 훤칠하고 잘생긴 사람이 많다"고 밝혔다. 과거와 달라진 스타강사의 조건과 치열해진 강사 시장의 생태계, 그리고 주우재가 확신의 스타강사상으로 거듭난 사연은 본 방송을 통해 확인 가능.

Advertisement

한편, 옥탑방에서 첫 예능 데뷔를 한 국어 일타강사 유대종은 서울대 철학과 출신이라고 밝히며 과거 행정고시 1차 시험에 합격한 화려한 과거부터 대형 학원에서 단 3일 만에 일타강사 자리에 오르게 된 이야기까지 모두 털어놓을 예정. 유대종의 파란만장한 일타강사 입성기는 오는 10일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com