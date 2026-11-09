'스타일 워즈' 홍진경, 패션 심사에 신경쓴 점?…"너나 잘 해, 들을까 봐"

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 홍진경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

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[스포츠조선 정빛 기자] 홍진경이 패션 서바이벌 심사위원으로 신경쓴 점을 짚었다.

홍진경은 9일 서울 영등포 신도림 더세인트에서 열린 디즈니+ '스타일 워즈' 제작발표회에서 "'너 나 잘 해'라는 말 들을까 봐 신경썼다"라고 했다.

디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력 불문! 패션에 진심인 72인이 오직 스타일로 맞붙는 대국민 패션 서바이벌이다.

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패션 디자이너, 스타일리스트, 모델 등 패션업계 종사자부터 크리에이터, 의대생, 게임 개발자까지 나이와 직업, 경력을 불문한 다양한 참가자들이 한자리에 모여 개성 넘치는 스타일링 격돌을 펼칠 예정이다.

패션 서바이벌의 열기를 더할 MC와 심사위원 라인업도 관심을 집중시킨다. 독보적인 스타일 아이콘 혜리가 MC를 맡고, 모델 출신 방송인 홍진경, 글로벌 디자이너 브랜드 준지(juun.j) 크리에이티브 디렉터 준지(정욱준), 모델 출신 배우 배정남, 패션 스타일리스트이자 크리에이터 최실장이 심사위원으로 합류한다.

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홍진경은 "모두가 패션에 대해 열정이 있었는데, 서바이벌이라 고통스러웠다. 모두 훌륭하신데, 서바이벌이기 때문에 누군가는 떨어지는 숙명이었다. 그럼에도 평가해야 하는 한 끗 차이는 이 패션을 얼마만큼 즐기느냐에 따라 판가름이 났던 것 같다"라고 말했다.

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그러면서 "평가 기준은 없었다. 저 자체도 즐기는 마음을 나갔고, 진짜 즐겼다. 그러면서 나답게 소화하고 즐기는 사람이 보이더라. 그런 분들을 뽑은 것 같다"고 고백했다.

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모델로 패션 프로그램 심사를 하는 만큼, 자신의 패션도 세심하게 살폈다. 홍진경은 "저는 평소에 튀는 룩을 많이 입지 않고, 베이직한 아이템을 좋아한다. 그런데 방송 나올 때는 튀게 입는다. 이번에는 신경쓰인 게 '너나 잘 해'였다. '지는 저렇게 입고 누굴 평가하다는 거야'라는 걸 들을까 봐 신경썼다"고 털어놨다.

디즈니+ 새 예능 '스타일 워즈'는 오는 11일 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com