[SC현장]"이젠 K-패션 차례"…혜리·홍진경 뭉친 '스타일 워즈', K-패션 세계화 노린다(종합)

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 정욱준, 홍진경, 혜리, 배정남, 최희승(최실장)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 이제는 'K-패션'이다. 72명의 참가자가 '스타일' 하나로 치열한 '패션 전쟁'을 펼친다.

9일 서울 영등포구 신도림 더세인트에서 디즈니+ '스타일 워즈' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 혜리, 홍진경, 준지(정욱준), 배정남, 최실장, 김나현 PD, 정종찬 PD가 참석했다.

디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈'는 나이와 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72명이 오직 스타일로 맞붙는 대국민 패션 서바이벌이다.

Advertisement

패션 디자이너, 스타일리스트, 모델 등 패션업계 종사자부터 크리에이터, 의대생, 게임 개발자까지 다양한 참가자들이 한자리에 모여 스타일링 대결을 펼친다.

'솔로지옥' 시리즈 제작사와 '대환장 기안장' 작가진이 의기투합한 프로그램으로, 대규모 미션과 세트를 선보일 예정이다.

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 정종찬 PD, 정욱준, 홍진경, 혜리, 배정남, 최희승(최실장), 김나현 PD가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

Advertisement

김나현 PD는 "시작은 어렵지 않은 패션 프로그램을 만들고 싶다는 생각이었다. 패션이 어렵게 느껴질 수도 있는 영역인데, 어떻게 보면 우리 삶에 가장 가까운 요소더라. 누구나 참여할 수 있는 패션 서바이벌을 만들고 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "기존에 나왔던 패션 서바이벌과 달리 모델, 디자이너 등 특정 직업과 상관없이 패션에 대한 전문적인 지식이 없어도 참여할 수 있는 대국민 오디션을 만들고 싶었다"며 기존 패션 서바이벌과의 차별점을 짚었다.

Advertisement

또 "'저스트 메이크업'이 잘되는 걸 보고 '메이크업도 이렇게 서바이벌로 만들 수 있구나. 그런데 왜 패션 서바이벌은 안 나오는 걸까'라고 생각해 기획했다. K-패션이 얼마나 다채롭고 스펙트럼이 넓은지 보여주고 싶었다"고 설명했다.

정종찬 PD는 참가자 선정 기준에 대해 "단순히 옷을 잘 입는 것만 보지 않았다. 자신이 왜 그런 옷을 입었는지 설명하는 언어를 중심으로 봤다. 단순히 패션이 아니라 그 이면에 있는 사람과 이야기를 듣고 싶었다. 패션 철학이 있는지 살펴보려고 했다"고 설명했다.

Advertisement

우승 혜택에 대해서는 김 PD가 "우승하게 되면 1억 원을 가져가신다"고 답했다.

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 혜리가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

패션 서바이벌의 열기를 더할 MC와 심사위원 라인업도 눈길을 끈다. 혜리가 MC를 맡고, 모델 출신 방송인 홍진경, 글로벌 디자이너 브랜드 준지(juun.j)의 크리에이티브 디렉터 준지(정욱준), 모델 출신 배우 배정남, 패션 스타일리스트이자 크리에이터 최실장이 심사위원으로 합류한다.

혜리는 첫 녹화 당시를 떠올리며 "압도되는 숫자들이더라. 다양한 캐릭터들이 있어서 현장에서 긴장됐다. 사실 서바이벌 MC 데뷔인데, 생각보다 긴장하고 떨려서 '눌렸다'고 생각했다"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "MC라는 게 엄두가 안 나는 자리더라. 제가 잘할 수 있을지 걱정을 많이 했다. PD님들께서 용기를 주셨다. 패션은 심사위원들보다 잘 모르지만, 이분들의 마음을 대변하는 MC가 돼 보면 어떨까 했다. 그동안 비슷한 결의 이미지를 많이 보여드린 것 같은데, 이번 프로그램을 통해 변신해 보자고 했다. 그래서 매회 도전했는데, 그것도 재밌었다"고 전했다.

이날 혜리는 짧은 헤어스타일로도 눈길을 끌었다. 혜리는 제작발표회 진행을 맡은 박경림을 가리키며 "선배님을 따라 했다"고 말했다. 이에 박경림이 "저를 오마주했느냐"고 묻자, 혜리는 "경림 선배님을 오마주했다. MC 데뷔를 했기 때문에 선배님 뒤를 잇고 싶었다"고 화답했다.

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 홍진경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

각기 다른 분야에서 패션 감각과 전문성을 쌓아온 심사위원들은 참가자들의 스타일을 다양한 관점에서 평가했다.

홍진경은 "모두가 패션에 대한 열정이 있었는데, 서바이벌이라 고통스러웠다. 모두 훌륭하신데, 서바이벌이기 때문에 누군가는 떨어져야 하는 숙명이었다. 그럼에도 평가해야 하는 한 끗 차이는 패션을 얼마나 즐기느냐에 따라 판가름이 났던 것 같다"고 말했다.

그러면서 "평가 기준은 없었다. 저 자체도 즐기는 마음으로 나갔고, 진짜 즐겼다. 그러면서 나답게 소화하고 즐기는 사람이 보이더라. 그런 분들을 뽑은 것 같다"고 고백했다.

심사위원으로 나선 만큼 자신의 패션에도 신경을 썼다고 밝혔다. 홍진경은 "저는 평소에 튀는 룩을 많이 입지 않고, 베이직한 아이템을 좋아한다. 그런데 방송에 나올 때는 튀게 입는다. 이번에 신경 쓰인 게 '너나 잘해'였다. '지는 저렇게 입고 누굴 평가한다는 거야'라는 말을 들을까 봐 신경 썼다"고 털어놨다.

준지는 "제 기준이 편견이 되지 않을까 하는 생각이 있었다. 참가자들 모두 개성 있는 분들이라 그 스타일이 본인과 어울리는지를 중점적으로 봤다"고 했고, 최실장은 "패셔너블한 것과 스타일리시한 것은 다르다. 그 사람이 보여야 한다. 얼마나 잘 소화하고 잘 표현하느냐를 중점적으로 봤다. 정답은 없다"고 답했다.

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 배정남이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

배정남은 "기본적으로 핏이 중요했다. 그중에서도 신선한 느낌을 봤다. 퓨전 음식처럼 새로운 스타일을 만드는 것을 중요하게 생각했다"고 밝혔다.

이어 "저는 다른 심사위원분들과 의견이 너무 달라서 '독고다이'로 가자고 했다. 예능인데, 예능이 아니더라. 녹화를 마치고 집에 가서 위스키를 많이 마셨다"며 혀를 내둘렀다.

이에 혜리는 "제가 현장에 있었던 사람으로서 한마디 보태자면, 심사위원분들이 정말 진심이셨다. 새벽 3시면 지칠 만도 해서 의견을 하나로 모으면 저희가 집에 갈 수 있었다. 그런데 설득과 납득이 돼야 하더라. 이만큼 진심이어야 심사위원을 할 수 있구나 하는 걸 배웠다"고 거들었다.

끝으로 김 PD는 "패션이 소재지만, 잘난 척하지 않고 친숙한 서바이벌이다. 패션을 보면 사람이 보이고, 그 사람의 이야기와 인생이 전해질 것"이라고 했고, 홍진경은 "해외에 나가면 한국의 위상이 달라진 것을 많이 느낀다. 이제 K-패션의 차례가 오지 않을까 싶다. 한국인들의 패션 센스를 글로벌에 널리 알리고 싶다"고 덧붙였다.

디즈니+ 새 예능 '스타일 워즈'는 오는 11일 공개된다.

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 정욱준이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

디즈니플러스 예능 '스타일 워즈' 제작발표회가 9일 오전 서울 신도림 더세인트에서 열렸다. 스타일 유튜버 최실장(최희승)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.9/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com