'이종혁 子' 이준수, 전희철 딸 보자마자 반했다 "키 크고 모델같아" ('내새연3')

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[스포츠조선 이우주 기자] '내새끼의 연애3' 이준수가 전지우와 만난다.

9일 tvN STORY '내새끼의 연애3' 측은 '그저 기분이 좋은 10준수'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

전희철의 딸 전지우가 들어오자 홀로 앉아있던 이준수는 "여기 앉으시면 된다"며 조심스럽게 맞이했다. 어색하게 통성명을 한 두 사람. 이준수는 어쩔 줄 모르는 듯 주변을 살피기만 했다.

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전지우는 "누가 계실까 하고 갔는데 준수 님이 앉아 계시더라. (지난 시즌에서) 탁수 님이랑 수완 언니가 최종 커플이 되셨는데 준수 님이 나오시니까 처음 뵌 분인데 내적 친밀감이 있었다"고 밝혔다.

이준수는 전지우를 몰라봤지만 새어 나오는 웃음을 감추지 못했다. 이준수는 전지우의 첫인상에 대해 "키 크고 모델 같으시고 되게 예쁘신 거 같아서 나오길 잘했다고 생각했다"고 솔직한 속마음을 고백해 눈길을 모은다.

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한편, tvN STORY '내 새끼의 연애3'는 오는 11일 저녁 8시에 첫 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com