"대선배한테 반말 찍찍, 예의 부족" 이요원, 뜻밖의 인성 논란 [SC이슈]

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이요원이 인성논란에 휩싸였다.

최근 유튜브 채널 '찐여배우들'에서는 김영란이 26년 만에 이요원을 우연히 만난 모습이 게재됐다.

이요원을 본 김영란은 "너 쟤 아니니?"라고 말을 걸었고 이요원은 "이요원이요. 이요원"이라 답했다.

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김영란은 "너 옛날에 드라마 했던 거 기억 나?"라고 물었고 이요원은 "저는 안 했던 거 같은데"라고 답했다. 이에 김영란은 "안 했던 거 같지? 네가 신인 때 누구랑 했냐면 원빈이랑 했다"며 '꼭지'를 언급했다. 그제서야 기억해낸 이요원은 "맞아. 맞아. 했다. 했다"고 밝혔다.

김영란은 "내가 그때 쟤를 보고 '쟤가 왜 이렇게 시집을 일찍 가?' 생각했다"고 밝혔고 이요원은 "그래서 얘 낳았잖아요. 정말 슬픈 이야기에요. 선생님"이라고 딸을 가리켰다. 이요원의 첫째 딸을 본 김영란은 "딸이냐"고 물었고 이요원은 "큰딸"이라 짧게 답했다.

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두 사람의 만남은 26년 만이라고. 이에 제작진은 "용돈 좀 주셔야 하는 거 아니냐"고 농담했고 이요원은 "아니"라며 손사래를 쳤다.

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두 사람의 반가운 만남이었지만 네티즌들은 이요원의 반말 섞인 말투를 지적했다. 친근한 사이가 아닌 오랜만에 만난 대선배를 깍듯하게 대하지 않았다는 것. 네티즌들은 "이요원이 확실히 예의 있는 스타일은 아니다", "대선배일 텐데 말이 짧고 예의가 좀 부족해 보인다", "대선배한테 반말 찍찍" 등의 댓글을 남기며 이요원의 태도를 지적했다. 하지만 이요원의 말투에서 오히려 친근함이 엿보인다며 "먼저 찾아가서 인사도 했는데 뭐가 문제냐. 오히려 친근감 있고 살가워 보인다", "지나가다 만나서 스몰토크하며 추억 얘기하는데 무슨 예의냐. 편하고 좋다", "나름 살갑게 대하려고 애쓰는 거 같다"고 이요원을 옹호하는 반응도 적지 않다.

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wjlee@sportschosun.com