"이세영 공주님 목걸이가 테무산?"…'재혼황후' 덮친 '中직구템' 논란

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이세영이 동화 속 공주를 떠올리게 하는 눈부신 비주얼을 자랑했으나, 극 중 착용한 스타일링 소품이 뜻밖의 혹평을 낳고 있다.

화려한 황실 의상과 대조되는 '2천원대 중국산 쇼핑몰 직구 목걸이' 의혹이 불거지면서 온라인상에서 시선이 엇갈리는 모양새다.

9일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 측은 최근 극 중 도망 노예 출신의 황제 측실 '라스타' 역으로 분한 이세영의 공식 스틸컷을 공개했다.

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스틸 속 이세영은 민트 그린 드레스를 완벽하게 소화하며 특유의 사랑스럽고 청순한 미모를 발산했다. 풍성하게 퍼지는 스커트 라인과 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어가 어우러져 판타지 웹소설 속 공주가 현실로 튀어나온 듯한 분위기를 완성했다.

그러나 눈부신 미모와 달리 의상과 장식의 세부 완성도를 두고 아쉬운 목소리가 터져 나왔다.

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특히 민트 그린 드레스의 경우 입체 꽃 장식과 리본, 레이스가 지나치게 복잡하게 집중되면서 제국 황실 특유의 기품보다는 저가형 코스튬 의상에 가깝다는 지적이 잇따랐다.

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가장 뜨거운 불씨를 지핀 것은 목걸이였다. 민트 그린 드레스와 함께 매치한 블랙 스톤 네크리스가 중국 초저가 이커머스 플랫폼 핀둬둬와 테무 등에서 약 2천원 안팎에 판매 중인 완제품 액세서리와 거의 흡사하다는 비교 글이 퍼져나갔다.

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검은색 보석의 배열 방식과 중앙에 달린 물방울 모양 펜던트의 디테일이 쌍둥이처럼 닮아 있어 누리꾼들의 눈길을 사로잡았다.

실제 소품팀이 해당 초저가 제품을 그대로 구매해 촬영에 활용했는지는 확인되지 않았으나, 거대 제작비가 투입된 황실 로맨스 판타지에서 '2천원대 직구템' 의혹이 제기된 것 자체만으로도 몰입도를 떨어뜨린다는 반응이 지배적이다.

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한편 이세영이 출연하는 '재혼 황후'는 디즈니+를 통해 1~4회가 서비스되고 있으며, 매주 수요일 2개 에피소드씩 총 10부작으로 글로벌 시청자들을 만난다.

narusi@sportschosun.com