박신영 전 아나, '배달원 사망' 사고 후 파격 근황...틱톡커 변신 복귀 시동

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[스포츠조선 정안지 기자]박신영 전 아나운서가 틱톡 라이브 방송을 진행하는 근황이 공개됐다. 오토바이 배달원을 치어 숨지게 한 사고를 내고 자취를 감춘 지 7년 만이다.

지난 8일 온라인 커뮤니티에는 "박신영 전 아나운서 틱톡 근황"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박신영은 속옷이 비치는 시스루 의상을 입고 틱톡 라이브 방송을 진행하고 있다. 과거 단정하고 차분했던 아나운서 시절 이미지와는 사뭇 다른 과감한 스타일이 시선을 모았다.

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이를 본 일부 네티즌들은 "아나 이미지 신경 안 쓰고 과감해졌네", "좋아했던 아나인데"라며 반응을 보였다.

박신영은 지난 2014년 MBC스포츠 플러스에 입사했고, 2018년에는 프리랜서로 전향해 활동했다.

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그러던 중 지난 2021년 5월 서울 마포구 상암동 한 교차로에서 자신의 SUV 차량을 운전하던 중 배달원이 몰던 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 이 사고로 배달원은 현장에서 숨졌다.

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당시 박신영은 황색 신호에 직진했으며, 제한속도 시속 40km인 도로에서 시속 102km로 주행한 것으로 조사됐다. 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로에 진입한 것으로 알려졌다.

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이후 박신영은 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 기소돼 같은 해 12월 23일 열린 1심 선고공판에서 벌금 1500만원을 선고받았다. 검찰과 박신영 양 측이 항소하지 않으면서 해당 판결은 같은 달 31일 확정됐다.

사고 이후 자취를 감췄던 박신영은 지난 2월 동료 아나운서 출신 홍민정과 피에이치컴퍼니의 공동대표를 맡아 핸드백 브랜드를 론칭한 근황이 공개되기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com