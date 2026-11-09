이하늘, 이혼 6년만 공개한 여친♥ 홍보 외조 "잘되면 낚시-음악 전념 가능"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 DJ DOC 이하늘이 이혼 6년 만에 공개한 여자친구 외조에 나섰다.

이하늘은 최근 자신의 개인 채널에 '대세 언니 팔로우 좀 부탁드려요!'라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 이하늘은 자신의 여자친구 채널 홍보에 나섰다. 그는 "여자친구가 판매 셀러를 해보고 싶어한다. 잘되면 제가 음악과 낚시에 전념할 수 있다"고 너스레를 떨었다.

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또 "여자친구가 방송 시작하고 나서 제가 선물 이벤트 하겠다. 보이스피싱 아니다. 믿고 들어오셔도 된다"라며 홍보에 열을 올렸다.

이하늘은 지난 9월 현재 여자친구와의 열애 사실을 공개했다. 그는 "내 눈에는 엄청 예쁜 여자친구"라며 애정을 과시했다.

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이하늘은 1994년 DJ DOC로 데뷔, '슈퍼맨의 비애' 'DOC와 함께 춤을' '런투유' 등의 히트곡을 발표하며 '국민 악동'으로 사랑받았다. 그는 2018년 10월 비연예인과 결혼했으나 2020년 2월 이혼했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com