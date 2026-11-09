우즈, 배일호→유지태 괴롭힌 '메니에르병' 투병 고백 "인이어 음정 잡기 어려워"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 우즈가 희귀병 투병 사실을 고백했다.

우즈는 최근 팬 플랫폼을 통해 음성 라이브를 진행했다. 그는 "스트레스성 저음역대 난청이 있다. 저음역대에 민감하다"고 고백했다.

정확한 병명은 메니에르병이다. 메니에르병은 내이 속 림프액 압력이 높아지며 발생하는 질환이다. 반복적인 어지럼증, 청력저하, 이명, 이충만감 등을 느낄 수 있다. 가수 배일호 윤종신, 배우 박원숙 한지민 유지태 등이 이 병을 앓은 적 있다고 알려진 바 있다.

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우즈는 "무대에서 인이어를 통해 음정을 정확하게 파악하는데 어려움을 느꼈다. 이 문제를 해결하고자 여러 방법을 시도하다 이승철 선배님께 고민을 털어놓았는데 '피아노랑 클릭(공연 중 박자를 일정하게 맞출 수 있도록 하는 알림)만 들어봐'라고 조언해주셨다. 덕분에 음정을 정확하게 잡을 수 있었다"고 고마움을 전했다.

특히 우즈는 10월 31일과 1일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 월드투어 앙코르 공연에서 오케스트라 합창단과 함께 선보인 무대에서도 피아노 반주와 클릭만 들으며 노래를 했다고 말해 놀라움을 안겼다.

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우즈와 이승철은 9월 30일 듀엣곡 '우리만의 이야기'를 발표하며 가요계 선후배 시너지를 보여준 바 있다.

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우즈는 21일 일본 오사카에서 열리는 'MAMA'에서 패닉(이적 김진표)과 함께 특별 무대를 선보인다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com