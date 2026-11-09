신민아♥김우빈, 결혼 후 첫 동반 외출 포착..수수한 하객룩도 빛이나

사진=온라인 커뮤니티

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 신민아와 김우빈이 함께 결혼식에 참석, 결혼 후 첫 동반 외출한 모습이 포착됐다.

9일 온라인 커뮤니티를 통해 신민아와 김우빈이 소속사 직원 결혼식에 참석한 사진이 공개돼 화제를 모았다. 두 사람은 한 소속사 식구다.

공개된 사진 속 두 사람은 신부대기실에서 또 다른 하객들과 단체 사진을 남겨 눈길을 끌었다. 신민아와 김우빈은 차분한 톤의 의상으로도 선남선녀 비주얼을 뽐냈다. 나란히 서지 않은, 다소 떨어져 포즈를 취한 모습 또한 시선을 사로잡는다. 신민아가 마이크를 잡고 축사를 하는 모습도 담겨 훈훈함을 더했다.

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사진=온라인 커뮤니티

그런가 하면 또 다른 사진에서는 나란히 미소지은 모습도 포착됐다. 신혼부부의 달달한 분위기가 보는 이들에게도 미소를 안긴다.

한편 김우빈과 신민아는 지난 12월 10년 열애 끝에 결혼했다. 신민아는 지난 3일 공개된 디즈니+ 드라마 '재혼황후'에 출연했으며, 김우빈은 오는 12월 5일 첫방송하는 tvN 드라마 '기프트'로 돌아올 예정이다.

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joyjoy90@sportschosun.com