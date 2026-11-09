젠슨 황, 이혼땐 위자료 최대 ‘110조’..베이조스 56조 넘는 역대급

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[스포츠조선 박아람 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 가족에게 사과한 가운데, 향후 이혼으로 이어질 경우 배우자에게 돌아갈 재산 규모에도 관심이 집중되고 있다.

8일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 젠슨 황은 회사 임직원들에게 전달한 메시지를 통해 아내에게 충실하지 못했던 사실을 인정했다. 그는 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동으로 아내와 아이들이 상처를 받았다"며 자신의 행동에 책임을 지겠다고 밝혔다.

이번 사과는 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성 사업가 앨리스 황과의 관계가 외신 보도를 통해 알려진 이후 나왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 미국 정보당국이 두 사람을 연인 관계로 파악하고 있다고 보도한 바 있다.

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논란이 커지면서 관심은 자연스럽게 젠슨 황의 막대한 재산과 이혼 시 재산분할 문제로 옮겨가고 있다.

미국 경제전문지 포브스가 지난 8일 기준으로 추산한 젠슨 황의 순자산은 약 1622억 달러로, 우리 돈 약 220조 원에 이른다. 만약 이 재산 전체가 부부 공동재산으로 인정돼 절반씩 나뉜다면 배우자에게 돌아가는 금액은 약 811억 달러, 한화로 약 110조 원에 달한다.

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이 같은 계산이 나오는 배경에는 미국 캘리포니아주의 재산분할 제도가 있다. 캘리포니아주는 혼인 기간에 형성된 부부 공동재산을 원칙적으로 동등하게 나누는 공동재산제를 적용하고 있다.

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젠슨 황은 1985년 아내 로리 황과 결혼했으며, 1993년 엔비디아를 공동 창업했다. 현재 그의 재산 상당 부분이 결혼 이후 설립한 엔비디아의 주식 가치 상승에서 비롯됐다는 점에서 재산분할 문제가 더욱 주목받고 있다.

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다만 실제로 배우자에게 110조 원이 지급될지는 단정하기 어렵다. 재산별 취득 시점과 소유 형태, 신탁 및 부채 여부, 부부간 별도 합의 등을 종합적으로 따져봐야 하기 때문이다. 포브스가 산정한 전체 순자산의 절반이 그대로 재산분할액이 되는 것은 아니다.

또한 캘리포니아주는 무과실 이혼 제도를 채택하고 있어 혼외 관계가 확인됐다는 이유만으로 배우자에게 더 많은 재산이 자동으로 배분되는 것도 아니다. 따라서 110조 원은 현재 자산을 단순히 절반으로 나눈 가정상의 추정치에 가깝다.

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젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 둘러싼 논란은 개인적인 사생활 문제를 넘어 국가안보 문제로도 번지고 있다. 엔비디아 이사회는 독립 이사들로 조사위원회를 구성하고 외부 법률 전문가와 함께 관련 의혹을 살펴보기로 했다.

현재 젠슨 황은 CEO직을 유지하면서 조사에 협조하겠다는 입장이다. 혼외 관계 인정으로 불거진 논란이 실제 이혼 문제로까지 이어질지, 천문학적인 재산이 어떤 방식으로 다뤄질지에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 아마존 창업자 제프 베이조스는 2019년 아내 맥켄지 스콧과 이혼하면서 약 56조 원을, 마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠는 2021년 멀린다 프렌치 게이츠와 결별하며 약 26조 원 규모의 자산을 이전해 주목받았다. 반면 젠슨 황은 추정 재산을 기준으로 배우자에게 돌아갈 몫이 약 110조 원에 달할 수 있다는 계산이 나오면서, 실제 재산분할이 이뤄질 경우 기존 글로벌 자산가들의 사례를 뛰어넘는 역대급 규모가 될 전망이다.

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tokkig@sportschosun.com