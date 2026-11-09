옥주현 '190억' 한남더힐 경매 넘어간 사연...50억으로 400억 당겼다?

TV조선 캡처

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 서울 용산구 한남동 고급 주택이 법원 경매 절차에 들어간 가운데, 부동산 투자 과정에서 발생한 자금 부담이 원인일 수 있다는 주장이 제기됐다.

9일 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 옥주현의 부동산 매입 과정과 대출 규모를 분석한 게시물이 확산하며 관심을 모았다.

게시물을 작성한 A 씨는 옥주현의 투자 방식을 두고 "자본 50억으로 400억 당겼다가 청산당한 것"이라고 주장했다. 적은 자기자본으로 대규모 대출을 일으켜 투자 규모를 확대하는 이른바 레버리지 전략이 자금난으로 이어졌을 가능성을 제기한 것이다.

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A 씨의 설명에 따르면 옥주현은 2022년 서울 강남구 신사동 토지를 200억 원에 매입했다. 이때 자기자본 50억 원을 투입하고 나머지 150억 원은 금융권 대출로 마련한 것으로 추정했다.

이후 약 32억 원을 추가로 들여 근린생활시설을 건축했으며, 건물 완공 뒤 담보대출로 160억 원을 확보하고 이듬해에는 대출 규모를 20억 원가량 늘렸다는 게 A 씨의 주장이다.

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자금 조달에 어려움이 발생한 시점은 한남더힐을 매입하면서부터라는 분석이다. 옥주현은 지난해 5월 한남더힐을 190억 원에 사들이는 계약을 맺었다.

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A 씨는 신사동 건물의 추가 대출금 가운데 19억 원가량이 한남더힐 계약금으로 사용됐을 것으로 추정했다. 이후 신사동 건물을 250억 원에 매각해 기존 대출을 상환하고 한남더힐 잔금을 치르려 했지만, 부동산 경기 침체로 매각이 늦어지면서 자금 계획에 차질이 생겼다는 설명이다.

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결국 계약을 취소하는 대신 대부업체를 통해 약 183억 원을 추가로 조달했을 가능성도 제기됐다. A 씨는 대출 원금이 200억 원이고 연 금리가 20%라고 가정할 경우 한 해 이자 부담만 40억 원에 달할 수 있다고 계산했다. 다만 실제 대출 원금과 금리는 확인되지 않은 가정치다.

법률 전문가들도 관련 부동산의 등기부와 신탁원부 등을 토대로 자금 흐름을 분석했다. 법률 전문 유튜브 채널 '로엘법무법인'에 출연한 변호사들은 신사동 건물의 매각 지연과 대출 관련 부담이 자금난에 영향을 줬을 가능성을 언급했다. 대부업체를 통한 약 183억 원의 차입 가능성도 거론했으나, 구체적인 대출 규모와 사용처가 확인된 것은 아니라고 설명했다.

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실제로 서울서부지법은 지난달 14일 옥주현 명의의 한남더힐 주택에 대해 임의경매 개시 결정을 내렸다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며, 청구 금액은 약 21억7000만 원이다.

해당 주택의 등기부에 기재된 근저당권은 총 4건으로, 채권최고액을 합산하면 237억 원대에 이른다. 다만 채권최고액은 실제 대출 잔액과 동일한 금액은 아니다.

옥주현 측은 이번 경매와 관련해 사업 확장 및 투자 유치 과정에서 발생한 채무를 정리하는 과정이라고 해명했다.

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이어 "현재 투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며, 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 밝혔다.

현재 해당 주택은 경매 개시 결정이 내려진 상태로, 실제 낙찰이나 매각, 채무 청산 여부가 확정된 것은 아니다.

tokkig@sportschosun.com