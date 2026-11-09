있지 채령 "솔로 데뷔 시기, 늦었냐고? 조바심 없었다…'쪼' 마음껏 할 것"

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZT) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 있지(ITZY) 채령이 솔로 데뷔 소감을 밝혔다.

채령은 9일 서울 광진구 풀만 앤배서더 서울 이스트폴에서 솔로 앨범 '러브시크' 간담회를 열고 "솔로 데뷔 시기에 조바심은 없었다"라며 "그동안 참은 '쪼' 보여줄 것"이라고 했다.

2019년 2월 있지 멤버로 데뷔한 채령은 7년 만에 홀로 무대에 오른다. 채령은 "오늘 데뷔를 맞이하는 솔로 새싹이다"이라며 "데뷔 7년 만에 솔로 앨범을 내는 거다. 있지로 충분한 모습을 보여주고, 제 모습을 보여주면 좋을 것 같다고 생각했다. 7년 전보다 저만의 취향도 생기고, 색깔이 확실해진 것 같다"라며 솔로 데뷔 소감을 밝혔다.

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앞서 예지, 유나에 이어 세 번째 '솔로 주자'가 됐다. 채령은 "있지에서 세 번째로 솔로로 나오게 됐다. 앞서 나온 멤버들과 다른 점을 보여주고 싶었다. 있지 강점이 5인 5색인 만큼, 멤버들과 다른 매력을 보여주려고 고민하고 노력했다"고 고백했다.

\있지 채령과 솔로 채령의 차별점을 짚기도 했다. 채령은 "솔로 준비하기 전에는 있지와 저는 굉장히 다를 거라 생각했다. 그런데 있지로 다양한 장르에 도전했더라. 그 덕에 어떤 장르를 하면 빛이 난다는 걸 알게 됐다. 그래도 다른 점이라면, 저의 춤선이나 이른바 '쪼'를 그룹 활동에서는 참았다. 이번에는 마음껏 머리도 날리고 그랬다"며 웃었다.

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솔로 데뷔 시기가 다소 늦은 게 아니냐는 의견에는 "솔로 활동이 늦었다는 것에 조바심은 없었다. 지금이 솔로로 보여주기 적절한 시기라고 생각했다. 취향이 또렷해졌다고 느낀 거는 그룹 활동하면서 의견을 나누면서 곡을 선정할 때 '내가 이런 걸 더 좋아하구나'라는 걸 느꼈다. 이번엔 의견 취합 없이, 제가 좋아하는 스타일이 많이 반영되더라"고 웃었다.

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채령은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 솔로 미니 1집 '러브시크'를 발표한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com