있지 채령 "멤버들·친언니 채연, 솔로 활동 응원…체력 좋아야할 듯"

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZT) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 있지(ITZY) 채령이 멤버들과 친언니 채연의 조언을 전했다.

채령은 9일 서울 광진구 풀만 앤배서더 서울 이스트폴에서 솔로 앨범 '러브시크' 간담회를 열고 "멤버들과 친언니 채연이 솔로 활동을 응워해 줬다"라고 했다.

2019년 2월 있지 멤버로 데뷔한 채령은 7년 만에 홀로 무대에 오른다. 앞서 예지, 유나에 이어 세 번째 '솔로 주자'가 된 것.

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그런 만큼, 솔로 활동을 한 멤버들은 물론, 독보적인 솔로 가수로 자리매김한 친언니 채연이 채령에게 어떤 응원을 전했을 지에도 궁금증이 생긴다.

채령은 "혼자서 스탠바이가 돼 있어야 해서, 그만큼 체력이 좋아야겠더라. 저희 언니들을 비롯해서 멤버들이 솔로 활동을 해봐서 그런지 더 응원을 많이 해줬다"라고 답했다.

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이어 "언니도 솔로 아티스트로 활동한지 오래 돼다 보니까 데이터가 많이 쌓였더라. '이러이러한 부분은 똑부러지게 말해야 해'라고 조언도 해줬다"고 전했다.

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채령은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 솔로 미니 1집 '러브시크'를 발표한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com