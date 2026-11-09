있지 채령, 솔로 데뷔곡 이지리스닝 장르인 이유?…"요즘 챌린지 어디서 터질지 몰라"

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZY) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 있지(ITZY) 채령이 솔로 데뷔곡을 소개했다.

채령은 9일 서울 광진구 풀만 앤배서더 서울 이스트폴에서 솔로 앨범 '러브시크' 간담회를 열고 "첫 솔로곡으로 이지리스닝곡으로 고른 이유가 있다"라며 "챌린지 어디서 터질지 몰라서 1절, 2절, 3절 다 준비했다"라고 했다.

2019년 2월 있지 멤버로 데뷔한 채령은 7년 만에 홀로 무대에 오른다. 앞서 예지, 유나에 이어 세 번째 '솔로 주자'가 된 것.

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채령 솔로 데뷔 타이틀곡 '러브시크'는 예상치 못한 로맨틱 크러시에 빠지는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현했다. '러브시크'를 키워드로 머릿속을 채운 한 사람을 향한 설렘과 걷잡을 수 없이 사랑에 빠져드는 과정을 사랑스럽고 유쾌하게 그렸다.

채령은 "대중적으로 사랑 받는 곡이었으면 했다. 그래서 지금 나이에 할 수 있는 사랑스러운 곡을 하게 됐다"라며 "기분 좋음을 선물해 주고 싶었다. 그러면서도 너무 귀엽지만은 않은 섹시한 매력도 없지는 않다"라고 귀띔했다.

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강렬한 퍼포먼스가 강점인 만큼, 첫 솔로곡이 파워풀한 장르가 아닌 점에서 다소 의아함도 샀다. 채령은 "솔직하게 이지리스닝으로 고른 이유는 계속 이 장르로 이어갈 생각은 아니긴 하다. 처음에 큰 사랑을 받아야, 다음에 또 기회가 있을 거라 생각했다"고 솔직하게 털어놨다.

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채령하면 빠질 수 없는 깃털 같은 동작도 관심사다. '러브시크'를 직관적으로 표현하는 동작과 몽환적인 무드를 기반으로 이지하면서도 귀엽고 섹시한 안무가 어우러져 '깃털 채령'의 진가가 드러날 것으로 기대를 모은다.

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채령 또한 "많은 분이 직관적이게 저희 퍼포먼스를 바라봐주시고 따라해 주시면 좋을 것 같더라. 최대한 '러브시크'를 따라할 수 있는 동작들을 넣으려 했다"고 고백했다. 그러면서 "요즘에는 챌린지가 어디서 터질지 몰라서, 1절, 2절, 3절 다 준비했다. 철저하게 계획했다"라며 웃었다.

채령은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 솔로 미니 1집 '러브시크'를 발표한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com