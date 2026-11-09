'조정석♥' 거미, 두 딸 육아로 야윈 얼굴 "달걀 2개 먹고 스케줄 소화"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 거미가 두 딸 육아로 바쁜 근황을 전했다.

9일 방송된 KBS Cool FM '폴킴의 가요광장'(이하 '가요광장')에는 거미가 게스트로 출연했다.

폴킴이 거미에게 "점심시간에 나오기 쉽지 않았을 것 같다"라고 하자, 거미는 "저는 괜찮다. 아이들 때문에 일찍 일어나서 이른 시간이 아니다. 밤에 늦게 자도 7시에 일어난다"라고 밝혔다. 이어 "일을 하며 육아도 하는 게 요즘 저의 이슈"라고 밝히기도.

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"점심을 먹고 왔냐"는 청취자의 질문에는 "못 먹었다. 달걀 2알을 먹었고 아침은 못 먹었다. 먹은 건 이게 전부다. 요즘에 이렇게 먹게 된다. 차에서 이동하며 먹곤 하는데 오늘을 노래를 해야 해서 (이렇게 먹었다)"라고 이야기해 눈길을 끌었다. 거미는 최근 다소 야윈 모습으로 화제를 모았던 바다.

그런가 하면 신곡 'Perfect World'(퍼펙트 월드)에 대한 두 딸의 반응에 대해서는 "첫째는 제 노래를 들으면 슬프다면서 안 들으려고 하더라. 근데 유치원 선생님이 들려줬더니 괜찮다고 했고, 어느 날부터 흥얼거리더라. 둘째는 아직 9개월이라 가만히 듣고 있었다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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한편 거미는 지난 2018년 배우 조정석과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com