[청룡랭킹] 이수연, 10월 젠지 스타 부문 1위… 정동원 제치고 정상 올라

출처=이수연 인스타그램

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가수 이수연이 청룡랭킹 10월 젠지 스타 부문에서 압도적인 득표율로 정상에 오르며 차세대 트로트 스타의 저력을 과시했다.

이수연은 이번 투표에서 전체 득표율 50.59%를 기록하며 과반을 훌쩍 넘는 지지로 1위를 차지했다.

끝까지 경쟁을 펼친 정동원은 25.05%의 득표율을 기록했지만, 막판 뒷심을 발휘하지 못하고 아쉽게 타이틀 도전에 실패했다.

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두 사람의 득표율 격차는 무려 25.54%P. 이수연은 경쟁자들을 큰 차이로 따돌리며 독보적인 존재감을 드러냈다.

특히 쟁쟁한 후보들을 제치고 전체 득표의 절반 이상을 확보했다는 점에서 이수연 팬들의 뜨거운 관심을 느낄 수 있었다.

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이수연이 압도작인 1위를 차지한 10월 상위권 최종 순위는 1위 이수연(50.59%), 2위 정동원(25.54%), 3위 김다현(13%) 순으로 마무리 됐다.

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어린 나이에도 탄탄한 가창력과 깊은 감성으로 사랑받아온 이수연은 최근 방송과 음악 활동에서도 두드러진 활약을 펼지고 있다.

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지난 3월 종영한 MBN '현역가왕3'에서 최종 TOP3에 오르며 뛰어난 가창력과 무대 장악력을 인정받았다. 이어 한국 대표로 '2026 한일가왕전'에도 출전하며 국내를 넘어 글로벌 무대에서 활약할 기회를 얻었다.

KBS2 '불후의 명곡'에서 선보인 '내 이름 아시죠' 무대 영상이 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하며 화제를 모으는 등 활발한 방송 행보를 이어가고 있다.

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트로트 신동이라는 수식어를 넘어 자신만의 음악적 색깔을 만들어가고 있는 이수연. 이번 청룡랭킹 10월 젠지 스타 부문 우승은 그의 성장 가능성과 팬덤의 뜨거운 응원을 동시에 확인한 결과다.

이번 투표에서 50.59%의 득표율로 청룡랭킹 왕관을 거머쥔 이수연이 앞으로 어떤 무대와 음악으로 팬들의 마음을 사로잡을지 기대가 모아진다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.