장동민, '최상위 1%' 언어천재 딸과 대화도 쉽지 않다 "뭐라는지 해석 좀"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 장동민이 언어천재 딸을 자랑했다.

장동민은 9일 "사랑하는 우리 딸 지우랑 대화가 힘들어요ㅜㅜ뭐라는지 해석 좀…."이라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 영어로 유창하게 대화하는 딸 지우 양의 모습이 담겼다. 지우 양은 외국인과 자연스럽게 영어로 대화하고 문제를 푸는 모습. 장동민의 딸은 언어지능 최상위 1%가 나오며 1등급 영재 판정을 받은 바 있다. 특히 전문가는 "한국어, 영어 외에 한두 가지 언어를 더 가르쳐도 어려움 없이 배울 것"이라는 평가까지 해 화제가 됐다.

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장동민 역시 남다른 두뇌 회전과 순발력으로 각종 서바이벌 프로그램에서 활약하며 주목받았다. 특히 tvN '더 지니어스'를 비롯해 다양한 두뇌 서바이벌 프로그램에서 뛰어난 전략과 추리 능력을 선보이며 무려 4연속 서바이벌 왕좌에 앉았다.

이에 아빠의 남다른 지능과 두뇌 회전 능력을 딸 지우 양이 물려받은 것 아니냐는 관심도 이어지고 있다.

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한편, 개그맨 장동민은 2021년 비연예인과 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 오는 10일 공개되는 넷플릭스 '데블스 플랜3'에 출연한다.

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wjlee@sportschosun.com