우즈, 완치 안 되는 희귀병 앓고 있다...윤종신-한지민과 같은 메니에르병

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 우즈가 희귀 질환인 메니에르병을 앓고 있다고 고백한 사실이 뒤늦게 알려져 주목을 받고 있다.

우즈는 지난 5일 팬 플랫폼을 통해 진행한 라이브 방송에서 자신의 청력과 관련한 고민을 밝혔다.

이날 우즈는 "귀가 좋지 않다. 음감도 좋지 않다"며 "군대 가기 전에 귀 때문에 머리가 아파서 병원에 갔는데 메니에르라고 좀 희귀한 병이라고 하더라"라고 밝혔다. 이어 "완치가 안 된다"며 "어렸을 때도 스트레스성 저음역대 난청 이런 게 있어서 저음역대에 되게 민감하다"라고 덧붙였다.

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우즈는 "무대에서 인이어를 통해 들리는 소리만으로는 음정을 정확하게 잡는 게 쉽지 않았다"라며 어려움을 겪었다고 밝혔다.

이후 우즈는 선배 가수 이승철의 조언에 따라 인이어로 피아노 반주와 클릭 소리에 집중하며 이전보다 음정을 정확하게 잡을 수 있었다고 덧붙였다.

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메니에르병은 귀 안쪽 내이의 기능 이상으로 반복적인 어지럼증과 청력 저하, 이명 등의 증상이 나타날 수 있는 질환으로, 가수 배일호, 윤종신, 배우 박원숙, 한지민, 유지태 등이 이 병을 앓은 적 있다고 알려진 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com