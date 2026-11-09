황우석, 강원래 일으키고 싶다더니...UAE로 귀화, 韓국적 상실

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 황우석 전 서울대 교수가 UAE 국적을 취득해 한국 국적을 상실한 사실이 알려지면서 과거 가수 강원래에게 전했던 특별한 발언도 재조명되고 있다.

9일 전자관보와 법무부 고시에 따르면 청주출입국·외국인사무소는 지난 8월 13일 황우석 씨의 국적 상실 사실을 고시했다. 고시에는 1953년생 황 씨가 올해 4월 9일 UAE 국적을 취득하면서 대한민국 국적을 잃었다는 내용이 담겼다.

고시에 기재된 출생연도와 등록기준지 등이 황 전 교수의 신상 정보와 일치하고, 현재 UAE에서 연구 활동을 하고 있다는 점에서 동일 인물로 추정된다. 다만 법무부는 고시 내용 외에 구체적인 개인정보는 공개할 수 없다는 입장이다.

Advertisement

UAE 바이오테크 페이스북

현행 국적법 제15조에 따르면 대한민국 국민이 자진해 외국 국적을 취득할 경우 해당 외국 국적을 얻은 시점부터 한국 국적을 상실하게 된다.

황 전 교수는 현재 UAE 아부다비에 위치한 생명공학 연구기관 'UAE 바이오테크'의 최고경영자(CEO)를 맡고 있다. 동물 복제와 줄기세포, 유전자 편집 등을 중심으로 연구를 이어가고 있으며, UAE 정부의 지원을 받아 관련 사업을 진행하는 것으로 알려졌다.

Advertisement

그는 과거 인간 배아줄기세포 연구로 세계적인 명성을 얻었다. 2004년과 2005년 국제 학술지 사이언스에 관련 논문을 발표하며 주목받았지만, 연구 결과가 조작된 것으로 드러나면서 논란에 휩싸였다. 결국 2006년 서울대에서 파면됐으며, 연구비 횡령 등 혐의로 재판을 받아 2014년 징역형의 집행유예가 확정됐다.

Advertisement

이후 수암생명공학연구원을 설립해 동물 복제 연구를 이어갔으며, 2019년 UAE의 투자를 계기로 해외 활동을 본격화했다. UAE는 2021년 과학자와 투자자 등 특정 분야에서 성과를 거둔 외국인에게 국적을 부여할 수 있도록 제도를 확대했다. 황 전 교수 역시 현지 유력 인사의 추천을 통해 국적을 취득했을 가능성이 거론되고 있다.

Advertisement

이와 함께 과거 황 전 교수가 강원래에게 전했던 응원도 다시 관심을 모으고 있다.

과거 황 전 교수는 KBS '열린음악회' 녹화 현장에서 휠체어 댄스를 선보인 강원래를 언급하며 "휠체어 댄스를 선보인 강원래를 벌떡 일으켜 과거의 화려한 몸놀림을 다음 '열린음악회'에서는 볼 수 있기를 바란다"고 말했다.

Advertisement

당시 황 전 교수는 녹화가 끝난 뒤 클론의 대기실을 찾아 강원래, 구준엽과 만나 이야기를 나누기도 했다. 강원래가 자신의 휠체어 댄스를 어떻게 봤느냐고 묻자 그는 "예술이다"라고 답하며 격려했다.

또 강원래를 처음 만났던 당시를 떠올리며 "강원래를 처음 봤을 땐 불안과 절망에 가득차 지금과 같은 생기있는 모습은 찾아볼 수 없었다"고 회상했다.

이어 "내가 강원래를 일으키지 못하면 노벨상 꿈나무들이 강원래를 반드시 일으킬 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com