[SC현장]"난 있지의 3번 타자"…채령, '솔로 홈런' 향해 풀스윙(종합)

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZY) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

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[스포츠조선 정빛 기자] 채령이 데뷔 7년 만에 '있지(ITZY)의 3번 타자'로 홀로 타석에 올라, 자신만의 매력으로 '솔로 홈런'을 노린다.

채령은 9일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 솔로 앨범 '러브시크' 발매 기념 간담회를 열고, 솔로 주자로 출격하는 소감을 밝혔다.

2019년 2월 있지로 가요계에 첫발을 내디딘 채령이 7년간 쌓아온 경험과 한층 선명해진 음악적 취향을 바탕으로 자신만의 색깔을 꺼내 든다.

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채령은 "오늘 솔로 데뷔를 맞이한 새싹이다"라며 "데뷔 7년 만에 솔로 앨범을 내게 됐다. 있지로 충분히 많은 모습을 보여드린 뒤 제 모습을 보여드리면 좋겠다고 생각했다. 7년 전보다 저만의 취향도 생기고, 색깔도 확실해진 것 같다"고 솔로 데뷔 소감을 밝혔다.

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZY) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

앞서 예지와 유나에 이어, 있지의 세 번째 솔로 주자가 됐다. 채령은 "있지에서 세 번째로 솔로 앨범을 내게 됐다. 앞서 나온 멤버들과는 다른 모습을 보여주고 싶었다. 있지의 강점이 5인 5색인 만큼, 멤버들과 다른 매력을 보여주기 위해 고민하고 노력했다"고 말했다.

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솔로 데뷔 시기가 다소 늦은 것 아니냐는 의견에는 "솔로 활동이 늦었다는 조바심은 없었다. 지금이 솔로로서 제 모습을 보여주기에 적절한 시기라고 생각했다"고 답했다. 이어 "그룹 활동을 하면서 멤버들과 의견을 나누고 곡을 선정할 때 '내가 이런 걸 더 좋아하는구나'라는 걸 느꼈다. 그렇게 취향이 또렷해졌다. 이번에는 멤버들의 의견을 취합하는 과정 없이 제가 좋아하는 스타일이 많이 반영됐다"고 설명했다.

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그러면서 '있지 채령'과 '솔로 채령'의 차별점도 짚었다. 채령은 "솔로를 준비하기 전에는 있지와 솔로로서의 제 모습이 굉장히 다를 거라고 생각했다. 그런데 돌아보니 있지로도 다양한 장르에 도전했더라. 그 덕분에 어떤 장르를 할 때 제가 빛이 나는지 알게 됐다"며 "그래도 다른 점이 있다면, 저만의 춤선이나 이른바 '쪼'를 그룹 활동에서는 참았다. 이번에는 마음껏 머리도 날리고 그랬다"고 웃었다.

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZY) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

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채령의 솔로 데뷔 타이틀곡 '러브시크'는 예상치 못한 로맨틱 크러시에 빠지는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현한 곡이다. 머릿속을 가득 채운 한 사람을 향한 설렘과 걷잡을 수 없이 사랑에 빠져드는 과정을 사랑스럽고 유쾌하게 그렸다.

채령은 "대중적으로 사랑받는 곡이었으면 했다. 그래서 지금 나이에 할 수 있는 사랑스러운 곡을 선택하게 됐다"며 "기분 좋은 감정을 선물해 드리고 싶었다. 그러면서도 마냥 귀엽기만 한 것은 아니고, 섹시한 매력도 없지는 않다"고 귀띔했다.

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강렬한 퍼포먼스를 강점으로 내세웠던 만큼, 첫 솔로곡으로 파워풀한 장르가 아닌 이지리스닝 곡을 선택한 이유에도 관심이 쏠렸다. 채령은 "솔직하게 말씀드리면 이지리스닝 곡을 고른 이유는 앞으로 계속 이 장르로만 활동할 생각은 아니기 때문이다. 처음에 큰 사랑을 받아야 다음에도 기회가 있을 거라고 생각했다"고 털어놨다.

9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZY) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

채령의 트레이드마크인 깃털 같은 춤선도 이번 활동의 관전 포인트다. '러브시크'를 직관적으로 표현한 동작과 몽환적인 분위기를 바탕으로, 편안하면서도 귀엽고 섹시한 안무를 선보일 예정이다. 이를 통해 '깃털 채령'의 매력을 한층 부각하겠다는 계획이다.

채령은 "많은 분이 저희 퍼포먼스를 직관적으로 이해하고 따라 해주시면 좋겠다고 생각했다. 최대한 '러브시크'를 쉽게 따라 할 수 있는 동작들을 넣으려고 했다"고 설명했다. 그러면서 "요즘에는 어느 부분에서 챌린지가 터질지 몰라서 1절, 2절, 3절 모두 준비했다. 철저하게 계획했다"고 웃었다.

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9일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 있지(ITZY) 채령 솔로 데뷔 앨범 'LOVESICK' 발매 기념 기자간담회. 채령이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.09/

먼저 솔로 활동에 나선 있지 멤버들은 물론, 솔로 가수로 활동 중인 친언니 이채연의 응원도 큰 힘이 됐다. 특히 채령은 홀로 무대를 책임져야 하는 솔로 활동의 무게를 실감했다고 밝혔다.

채령은 "혼자서 무대에 설 준비를 마쳐야 하다 보니 그만큼 체력이 좋아야겠더라. 멤버들도 솔로 활동을 해봐서 그런지 더 많이 응원해 줬다"며 "언니도 솔로 아티스트로 활동한 지 오래되다 보니 경험이 많이 쌓였더라. '이런 부분은 똑 부러지게 말해야 한다'는 조언도 해줬다"고 전했다.

솔로 가수로서 이루고 싶은 목표도 밝혔다. 채령은 "지금보다 더 성숙해진 제 모습을 보여드리고 싶다. 실력적으로나 여러 방면에서 노력해야겠다고 느꼈다. 솔로 활동에는 춤과 노래뿐만 아니라 많은 것이 요구되더라"고 말했다.

이어 "워낙 많은 걸그룹 선배들을 보면서 자라서 롤모델도 많다. 언젠가는 셀프 프로듀싱도 하는 멋있는 아티스트가 되고 싶다"고 바랐다.

끝으로 채령은 "음원 차트에도 들고 싶고, 다음 활동을 기대하게 만드는 아티스트로 각인되고 싶다"며 "있지에서 세 번째로 솔로 데뷔를 하니까 '나는 있지의 3번 타자야'라고 생각했다. '솔로로도 매력이 있네', '세 번째로 나온 이유가 있었네'라고 생각해 주시면 좋겠다"고 소망했다.

채령은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 솔로 미니 1집 '러브시크'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com