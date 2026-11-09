[인터뷰①] '가능한 사랑' 전도연 "저 연기 그렇게 잘했나요?"…이창동 감독에 물은 이유

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전도연이 '가능한 사랑'으로 이창동 감독에게 극찬받은 소감을 전했다.

전도연은 9일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "감독님이 원래 칭찬을 잘 안 해주시는데, 베니스국제영화제에서 영화가 공개된 이후 칭찬을 해주셨다"고 했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 전도연은 극 중 해고 노동자의 아내 미옥 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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전도연은 이 감독과 영화 '밀양', '심장소리'에 이어 '가능한 사랑'으로 세 번째 작업을 함께했다. 그는 "이창동 감독님의 작품이어서 선택을 하게 됐다. 감독님이 이 이야기를 소재로 오래전부터 준비해 오셨다고 들었다. 또 감독님이 '가능한 사랑' 말고 다른 작품을 이야기를 하셨어서, 중간에 안 하실 줄 알았다"며 "나중에 시간이 지나서 책을 받았을 때 제목이 '가능한 사랑'이어서 좋았다. 예전에 말씀하셨던 작품이랑 다른 작품인 줄 알았는데, 사랑 이야기로 풀어내신 거에 감탄했다"고 전했다.

'가능한 사랑'은 올해 9월 열린 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 전 세계 영화인들과 만났다. 특히 작품이 공개된 이후 전도연의 연기에 대한 외신과 평론가들의 극찬이 쏟아지기도 했다. 전도연은 "처음엔 당황스러웠다. 뭔가를 잘 해내야겠다는 마음보단, 그 인물의 상황을 자연스럽게 받아들이려고 했다. '가능한 사랑'은 '밀양'과는 다른 작업이었다. 감독님의 작품인데 이렇게 편하게 해도 되나 싶었다. 전작에선 좀 더 치열했다면, 이번엔 치열함을 내려놓고 편안한 마음으로 임했다. 우스갯소리로 배우들끼리도 이렇게 웃음이 많은 현장 분위기여도 되나 싶었다. 작품이 잘 찍히고 있는 건지도 궁금했고, 큰 이슈가 없었다"며 "베니스국제영화제에서 영화가 공개되고 GV를 하려고 무대 뒤에 서있었는데, 관객들의 찬사가 쏟아졌다. 그래서 감독님한테 '제가 연기를 그렇게 잘했나요?'라고 여쭤봤다. 감독님이 원래 칭찬을 잘 안 해주시는데, '그럼 참 잘했지. 나중에 영화로 봐'라고 말씀하셨다. 나중에 넷플릭스에 공개되고 나서 제 연기를 봤는데, 그냥 미옥처럼 보여서 좋았다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com