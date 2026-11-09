신현준, '아내 회사 특혜 논란' 후 첫 공식석상…해명은 없었다

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신현준이 아내 회사의 공공기관 일감 특혜 수주 의혹이 불거진 이후 처음으로 공식 석상에 섰으나, 정작 쏟아지는 의혹에 대해선 직접적인 해명 없이 즉답을 회피했다.

신현준은 9일 오후 서울 영등포구 KBS 신관에서 열린 KBS 1TV 토크쇼 '인생퀴즈' 제작발표회에서 본격적인 행사에 앞서 마이크를 잡았다.

그는 "보도된 내용에 대해 궁금하실 텐데, 주최사(업체) 쪽에서 관련 내용을 설명한다는 이야기를 들었다"며 "보도자료를 낸다고 해 그 부분을 참고해주셨으면 한다"고 말했다.

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이어 "'인생퀴즈' 스태프들의 노고에 피해가 가는 게 죄송하다"며 "오늘은 프로그램에 대한 격려와 응원만 해주셨으면 한다"고 당부했다.

신현준의 아내가 대표로 있는 제이스앤리버는 신현준이 출연한 서울시 유튜브 영상 제작 계약을 체결했다.

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계약 규모는 3억7565만 원이다. 윤선희 더불어민주당 의원은 지난 4일 서울시 홍보기획관 행정사무감사에서 명예시장·홍보대사 관련 업체의 홍보영상 제작 계약이 적정했는지 문제를 제기했다.

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윤 의원은 제이스앤리버의 주된 업무가 패션·가방 분야라며 "가방 회사가 억대 공공 영상 사업을 수주하는 것이 정당하다고 보느냐"고 지적했다.

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이에 제이스앤리버 측은 신현준의 서울시 명예시장 임명 전부터 서울시와 브랜디드 콘텐츠를 제작해왔으며, 관련 사업이 임명 이후 새롭게 시작된 것은 아니라고 해명했다.

신현준이 조직위원장을 맡았던 제3회 삼척해랑영화제와 관련해서도 의혹이 제기됐다.

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제이스앤리버가 영화제 개·폐막식 운영 대행 용역 계약을 맺고 5220만 원을 지급받았다는 내용이다. 영화제는 지난 9월 4일부터 5일까지 강원 삼척시 삼척해변 일대에서 열렸으며, 삼척시와 삼척문화재단이 주최했다.

narusi@sportschosun.com