'활동중단' 신애, 결혼 앞둔 솔비 만났다…'17년 공백'에도 여전한 미모

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 신애의 근황이 공개됐다.

메이크업 아티스트 이경은은 9일 "요즘 웃을 일이 없었는데 번개로만 만날 수 있는 세상 바쁜 영희&어렸을 적 솔비만 기억나는데 이제 어른이 된 솔비도 만나 옛날 얘기하면서 엄청 웃고 먹었네. 결혼을 앞둔 솔비는 예쁘고 편안해 보이고 역시 자기 짝이 있는 거야. 세월이 얼마나 빠른지 감도 안 오는 요즘.."이라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 사진 속에는 개그우먼 김영희, 솔비, 신애의 만남이 담겼다. 솔비의 결혼을 축하하기 위해 모인 듯한 세 사람. 예비신부 솔비는 한결 편안해진 미소로 눈길을 모은다.

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특히 돋보인 건 활동을 중단한 신애의 근황. 2009년 KBS2 '천추태후'를 마지막으로 활동을 중단한 신애는 여전히 눈에 띄는 미모로 시선을 사로잡았다. 신애는 2009년 2살 연상의 회사원과 결혼, 세 아이를 키우며 연예계를 떠나 가정에 충실하고 있다 .

한편, 가수 솔비는 배우 이규한과 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 KBS2 '오래된 만남 추구'에 함께 출연한 것을 계기로 인연을 맺어 연인으로 발전했다.

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wjlee@sportschosun.com