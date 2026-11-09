조여정, 19금 노출 '방자전'이 터닝포인트.."30살에 내 이름 알리게 돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 조여정이 자신의 연기 인생에 큰 변화를 가져온 작품으로 영화 '방자전'을 꼽았다.

최근 '피디씨 by PDC' 유튜브 채널에는 '조여정, 이렇게까지 솔직해도 돼?! 이창동 감독님과 비하인드까지 최초 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조여정은 "내 친구는 나밖에 없다고 생각한다. 나를 누군가에게 완전히 이해받는 건 어렵다. 고독하지만 연기하는 것에 있어서 고독함이 필요한 것 같다. 사람도 안 만나고 고독하게 있다가 연기할 때 플어 낸다"라며 배우로서의 내면을 들려줬다.

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이어 30대가 터닝포인트라는 말이 나오자, 조여정은 "30살에 '방자전'이 나왔고 완전히 수면 위로 이름을 알리게 됐다. 20대에는 여차하면 떠날 수 있었다. 늘 한 발을 꺼내놓고 있었는데 '방자전'을 찍은 후 필모그래피가 굴러가기 시작했고 30대 중반에 떠날 수는 없겠더라"라고 솔직하게 밝혔다.

한펴 조여정은 지난 2010년 '방자전'에서 춘향 역으로 파격 노출 연기를 선보여 큰 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com