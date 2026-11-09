[인터뷰②] '가능한 사랑' 전도연 "설경구, 이젠 다 안다고 생각했는데…새로운 모습 발견"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'을 통해 설경구의 새로운 모습을 발견했다고 밝혔다.

전도연은 9일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "설경구 오빠는 저랑 가장 많은 작품을 함께 한 배우"라며 "'가능한 사랑'을 통해 또 다른 오빠의 모습을 봤다"라고 했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 전도연은 극 중 해고 노동자의 아내 미옥 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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전도연은 조인성과 '별을 쏘다'(2002) 이후 24년 만에 '가능한 사랑'으로 재회했다. 그는 "조인성하고는 너무 오랜만에 만났다. 작품적으로 만날 일이 없었고, 사석에서도 자주 볼 일이 없어서 궁금했다. 조인성도 스스로 좋은 배우가 되고 싶어하고, 지속적으로 좋은 작품을 하기 위해 연기에 대한 고민을 하더라. 그런 고민이 좋기도 하면서 한편으론 고맙더라. 제가 조인성한테 너무 잘 컸다고 말했다(웃음). 조인성이 이렇게 연기적으로 저와 비슷한 고민을 하는 배우인지 '가능한 사랑'을 통해 처음 알았다"고 말했다.

이어 조여정에 대해선 "제가 너무 좋아하는 배우여서 사석에서 밥을 한 번 먹은 적 있었다. 너무 밝은 친구다. 그 친구의 밝고 긍정적이고 친밀한 성격이 촬영 현장 분위기를 좋게 만들어줬다"며 "저랑 설경구 오빠는 무뚝뚝하고 표현을 잘 못하는데, 조인성과 조여정은 늘 표현도 많이 해주고 좋은 현장이 될 수 있도록 에너지를 불어넣어 줬다"고 고마움을 표했다.

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설경구와는 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'(2001), '생일'(2019), '심장소리'(2022), '길복순'(2023)에 이어 '가능한 사랑'으로 호흡을 맞췄다. 이에 전도연은 "설경구 오빠가 저랑 가장 많은 작품을 한 배우인 것 같다. 서로 안 시간도 오래되어서, 술도 많이 마셔봤고 사석에서도 봐왔다. 이젠 다 안다고 생각했는데, 이번 작품을 통해 또 다른 오빠의 모습을 본 것 같다"고 감탄을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com