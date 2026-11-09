'최종면접' 배강희, 새로운 냉미녀의 탄생..'더 글로리' 이사라 아역 지웠다

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[스포츠조선 조지영 기자] 신예 배강희가 첫 스크린 데뷔작부터 냉미녀 매력으로 관객의 마음을 빼앗았다.

배강희는 지난 4일 개봉한 미스터리 영화 '최종면접'(김정훈 감독, 커버넌트픽처스 제작)으로 첫 스크린 작품에 나섰다. 그간 드라마와 OTT 작품을 통해 차근차근 얼굴을 알려온 배강희가 이번에는 주연진으로 참여해 한층 넓어진 역할과 비중으로 관객들과 만난다는 점에서 눈길을 끈다.

'최종면접'에서 배강희는 냉철하고 이성적인 태도 뒤 좀처럼 속내를 드러내지 않는 완벽주의자 차주원 역을 맡았다.

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배강희는 쉽게 감정을 드러내지 않는 차주원의 성격을 차분한 말투와 절제된 표정으로 그려내는 한편, 인물의 감정이 흔들리는 순간에는 그동안 눌러온 내면을 조금씩 드러내며 캐릭터의 변화를 쌓아간다. 여러 인물이 팽팽하게 맞서는 면접장 안에서도 상대의 말과 상황을 받아내는 반응을 통해 차주원이 지닌 경계심과 긴장을 이어가며 인물의 존재감을 만들어냈다.

앞서 진행된 인터뷰에서 배강희는 촬영 중 인물에 몰입해 감정을 쏟아내는 장면에서 자신도 모르게 눈물을 흘렸던 순간이 기억에 남는다고 밝힌 바 있다. 감정을 크게 보여주는 것보다 차주원의 내면이 변화하는 과정을 따라가며 인물을 이해하려 했던 고민이 이번 연기에 자연스럽게 녹아들었다.

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배강희는 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'의 어린 이사라 역으로 대중에게 얼굴을 알린 뒤 여러 작품에서 서로 다른 성격의 인물들을 경험하며 필모그래피를 쌓아왔다. 최근 넷플릭스 영화 '사마귀'에서는 액션을 소화하며 이전과 다른 모습을 보여준 데 이어 '최종면접'에서는 긴장감이 이어지는 제한된 공간 안에서 감정과 관계의 변화를 표현하며 또 다른 연기 경험을 더했다.

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특히 그동안 비교적 짧은 등장 안에서도 인물의 인상을 남기는 역할을 맡아왔다면, 이번 '최종면접'에서는 보다 긴 호흡으로 차주원의 감정과 관계 변화를 따라간다는 점에서 배강희에게 의미 있는 작품이다. 첫 스크린 작품에서 이전보다 넓어진 역할을 맡은 배강희가 차주원을 통해 어떤 얼굴을 보여줄지 관심이 모인다.

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'최종면접'을 시작으로 스크린까지 활동 영역을 넓힌 배강희가 앞으로 어떤 작품과 인물을 만나 자신의 필모그래피를 채워갈지 기대를 더한다.

아사쿠라 아키나리 작가의 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 리메이크한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 이야기를 그린 작품이다. 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 출연했고 '쩨쩨한 로맨스' '탐정: 더 비기닝' '해적: 도깨비 깃발'의 김정훈 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com