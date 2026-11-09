김부선 "매달 300만원 무상 지원" 주장 통했다…2억 소송서 7000만원만 인정

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김부선이 세상을 떠난 지인의 유족과 벌인 2억 원대 대여금 소송 1심에서, 자신이 채무로 인정한 7000만 원만 지급하게 됐다.

서울동부지법 민사11단독은 지난 10월 30일 유족이 김부선을 상대로 낸 대여금 반환 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 법원은 김부선에게 원금 7000만 원과 지연손해금 137만 원을 지급하라고 판결했다.

유족 측은 고인이 2013년부터 2025년까지 김부선에게 보낸 약 2억 원을 돌려달라며 지난 2월 소송을 제기했다.

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지난 4월에는 김부선 소유의 서울 성동구 옥수동 아파트에 약 2억 원 상당의 가압류를 신청했다.

쟁점은 고인이 김부선에게 보낸 돈의 성격이었다. 김부선은 매달 300만 원씩 정기적으로 받거나 명절·생일 등에 받은 돈은 무상 지원금이어서 갚을 의무가 없다고 주장했다.

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유족 측은 두 사람이 연인 관계도 아닌 지인 사이였던 만큼, 별도의 반환 약정 없이 거액을 건넸다는 주장은 납득하기 어렵다고 반박했다.

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이번 판결로 김부선이 채무로 인정한 7000만 원과 지연손해금만 지급 대상으로 남았다. 다만 유족 측은 판결에 반발해 항소한 상태다.

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김부선은 지난 7일 자신의 페이스북 통해 판결 뒤 원금과 지연손해금을 모두 변제했으며 가압류도 해제됐다고 밝혔다.

그는 "제 입장을 지켜낸 사실상의 승리로 받아들인다"며 "처음부터 인정했던 채무 외에 원고 측이 추가로 청구한 금액이 모두 기각됐다는 점에서 완승과도 같은 소중한 결과"라고 적었다.

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이어 고인의 사망 사실을 알게 된 뒤 유족에게 채무 7000만 원이 있다는 사실을 먼저 알렸다고 강조했다.

김부선은 "고인과의 약속을 지키고 제 책임을 다하기 위해서였다"며 "돈을 빌리고도 갚지 않으려 한 사람처럼 비치는 상황을 감당해야 했다"고 토로했다.

narusi@sportschosun.com