[인터뷰③] '가능한 사랑' 전도연 "조인성과 바닷가 장면, 감독님이 첫 테이크 선택"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전도연이 '가능한 사랑' 속 바닷가 신 촬영 비하인드를 전했다.

전도연은 9일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "바닷가 신을 초반부에 촬영해야 해서 부담을 갖고 있었다"며 "어려운 신인데도 수월하게 촬영을 마쳤다"고 했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 전도연은 극 중 해고 노동자의 아내 미옥 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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전도연은 극 중 조인성과 호흡을 맞춘 바닷가 장면을 가장 촬영 난도 높은 신으로 꼽았다. 그는 "날씨는 춥지 않았는데, 8월 첫 촬영을 별장에서 찍어야 해서 모든 배우들이 부담스러워했다. 아직 관계성을 잘 쌓지도 못했는데, 클라이맥스 감정을 잘 찍을 수 있을까 싶더라. 설경구 오빠한테도 클라이맥스 장면이어서 부담이었을 것"이라며 "특히 바닷가 신은 원 테이크로 촬영해야 해서 기술적으로 어려운 점이 많았다. 촬영 전에 리허설도 한번 했다. 촬영 당일에는 감독님이 쉽게 오케이 하시는 분도 아니셔서, 이걸 다 찍을 수 있을까 싶더라. 근데 막상 첫 촬영을 하고 나니 괜찮더라. 혹시나 배우들도 동선이나 여러 가지 놓친 부분이 있을 것 같아서 두 번째 테이크를 갔다. 감독님이 보시고 첫 테이크로 쓰셔서, 다들 '이게 괜찮은 건가?' 했다. 어려운 신인데도 수월하게 했다"고 말했다.

'가능한 사랑'이 공개된 이후, 해외 주요 매체와 평단은 전도연의 제99회 아카데미 시상식 여우주연상 수상 가능성에 주목하고 있다. 아직 영화를 보지 못한 관객들에게 전하고 싶은 말이 있는지 묻자, 전도연은 "그냥 봐주셨으면 좋겠다(웃음). 아카데미 여우주연상 후보에 오를지 말지 궁금해서, 얼마나 잘하는지 직접 보자는 마음으로 관람하셔도 좋다. 적어도 한 번은 볼 만한 영화다. '가능한 사랑'을 보시는 데 들이는 시간이 충분히 가치 있다고 생각한다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com