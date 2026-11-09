[인터뷰①] 설경구 "'가능한 사랑' 캐스팅 기사, 내 이름 빠졌으면 정말 끔찍했을 것"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구가 '가능한 사랑'에 합류하게 된 이유를 전했다.

설경구는 9일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "이창동 감독님과 또 한 번 작업을 함께 하고 싶었다"며 "다른 배우의 이름으로 '가능한 사랑' 캐스팅 기사가 나면 못 참았을 것 같다"고 했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 설경구는 극 중 해고 노동자 호석 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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설경구는 이창동 감독과 '박하사탕'(2000), '오아시스'(2002), '심장소리'(2022)에 이어 '가능한 사랑'으로 다시 만났다. 그는 "십여 년 전에 감독님이 '옥이와 석이'라는 제목으로 노동자 이야기를 하려고 하셨다. 근데 중간에 작업을 접으셨고, 전 그 과정을 잘 몰랐다"며 "그러다 작년에 갑작스럽게 캐스팅 연락을 받게 됐다. 저는 '들쥐' 촬영도 해야 했는데, 스케줄을 조율해서 들어가게 됐다"고 말했다.

이어 스케줄적으로 어려운 상황임에도 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "조금도 의심하거나 주저하지 않았다. 조금 책임감 없는 말일수도 있는데, 감독님과 함께 하고 싶었다. 오로지 그것만 생각했다. 스케줄이 잘 안 맞는데도 어떻게든 해야 한다고 생각했다. 저한테 제의가 들어온 역할인데, 스케줄이 안 맞아서 못하게 되고 다른 배우의 이름으로 캐스팅 기사가 나면 끔찍할 것 같더라. 아예 저한테 제의가 안 들어왔던 작품이면 모를까. 그 상황을 못 견딜 것 같았다. 그래서 감독님과 작품을 다시 하는 거에만 올인했지. 작품에 대한 내용은 관심이 없었다"고 웃으며 말했다.

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또 '박하사탕' 촬영 현장 분위기와 비교하며 "그때랑 비교할 수 없을 정도로 이번이 좋았다. '박하사탕' 때는 제 능력 이상의 것을 꺼내야 해서 미치겠더라. 그걸 감당을 못해서 죄책감이 들었다. 당시 정지영 감독님이 촬영 현장에 놀러 오셨는데, 그냥 제가 인사도 안 하고 쳐다보기만 했다더라. 그 정도로 압박감이 심했다. 반면 '가능한 사랑'은 현장 분위기가 좋았는데, 역할에 대한 긴장감은 갖고 있었다. 힘들었지만 좋은 기억으로 남았다"고 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com