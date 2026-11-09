인천 웨이브, '2026 KEL' 이터널 리턴 우승…7개월 대장정 마무리

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인천 웨이브가 '2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL)'의 '이터널 리턴' 종목 정상에 올랐다. 올해로 출범 2년 차를 맞은 KEL은 지역 연고팀 확대와 전국 단위 오프라인 대회를 통해 지역 e스포츠 생태계의 기반을 다지며 7개월간의 일정을 마무리했다.

한국e스포츠협회는 지난 8일 대전이스포츠경기장에서 열린 '2026 KEL' 이터널 리턴 최종 결선에서 인천 웨이브가 우승을 차지했다고 밝혔다.

이번 결선에는 서킷 누적 포인트 상위 4개 팀과 준결승을 통과한 4개 팀 등 총 8개 팀이 출전했다. 순차 체크포인트 방식으로 진행된 결승에서 인천 웨이브는 7라운드 접전 끝에 최종 우승을 확정했다.

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인천 웨이브에는 우승 트로피와 문화체육관광부장관상, 본선 누적 상금 650만원과 우승 상금 1000만원이 수여됐다. MVP에 선정된 'Min' 신민철은 시디즈 게이밍 의자 GC PRO를 받았다. 신민철은 "팀원들과 호흡을 맞추며 서로의 강점을 살리는 팀으로 성장해 기쁘다. 이번 우승을 원동력 삼아 앞으로도 꾸준히 좋은 기량을 유지하겠다"고 말했다.

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이번 결선에는 3500여명의 관람객이 방문해 현장 이벤트와 함께 대회를 즐겼다. 지난 5월 22일 개막한 '이터널 리턴' 종목에는 부산, 대구, 인천, 광주, 대전 등 전국 16개 지역팀이 참가했으며, 네 차례 슈퍼위크를 포함해 약 6개월간 경쟁을 펼쳤다.

이로써 '배틀그라운드 모바일', 'FC 모바일', '이터널 리턴' 등 3개 종목으로 진행된 2026 KEL도 막을 내렸다. 종목별 우승은 '배틀그라운드 모바일'에선 경기 농심 레드포스, 'FC 모바일'은 전남 이스포츠의 'Ahina' 유창호가 각각 차지했다.

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지난해 출범한 KEL은 지역 e스포츠 선수 육성과 경쟁력 강화를 목표로 올해 참가 규모를 확대했다. 새롭게 창단한 4개 팀을 포함해 총 21개 팀이 참가했으며, 부산·광주·대전·경남 진주 등 지역 e스포츠 경기장에서 오프라인 대회를 개최했다. 선수들에게 실전 경험을 제공하는 것은 물론 지역 기반의 전문 인력과 일자리 창출도 주요 목표로 삼고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com