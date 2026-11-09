네오위즈, '산나비' 외전·'안녕서울'로 '지스타 2026'에서 게임문화축제 참가

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네오위즈가 인디게임 '산나비'와 '안녕서울: 이태원편'을 앞세워 지스타 기간 관람객 공략에 나선다. 두 작품의 독창적인 세계관을 오프라인 공간에 구현하고, 게임 시연과 개발자 팬 사인회 등 이용자 접점을 확대한다.

네오위즈는 자사가 퍼블리싱하는 '산나비' 첫 외전 '산나비: 귀신 씌인 날'과 '안녕서울: 이태원편'이 오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코 제2전시장에서 열리는 국제 게임전시회 '지스타 2026'의 '게임문화축제'에 참가한다고 9일 밝혔다.

올해 6회째인 게임문화축제는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 행사다. 네오위즈는 두 작품의 개성을 살린 특별 부스를 마련하고 현장 시연과 참여형 이벤트를 진행한다. '붉은사막', '오버워치', '몬길: 스타 다이브' 등도 함께 참여한다.

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'산나비: 귀신 씌인 날' 부스는 붉은빛과 사이버펑크 분위기를 강조한 '마고특별시 작전구역' 콘셉트로 꾸며진다. 관람객은 DLC를 직접 플레이하고 제한 시간 내 클리어 기록을 겨루는 스피드런 챌린지에 참여할 수 있다. 오는 21일에는 애니플러스 부산 서면점에서 개발사 원더포션의 유승현 대표가 참여하는 팬 사인회도 열린다.

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'안녕서울: 이태원편'은 아포칼립스 세계관을 반영한 '서울의 마지막 메시지' 콘셉트로 관람객을 맞는다. 게임 시연과 함께 마지막 통화 체험, 메시지 보드 작성 등 참여형 프로그램을 운영한다. 19일과 20일에는 개발자가 직접 게임의 세계관과 이야기를 소개하는 라이브 코멘트도 진행한다.

두 작품은 한국적 배경과 서사를 앞세운 인디게임이라는 공통점이 있다. '산나비: 귀신 씌인 날'은 본편 이전 시점을 다룬 2D 액션 플랫포머로, 주인공 송 소령이 준장과 처음 마주했던 과거를 그린다. '안녕서울: 이태원편'은 소행성 충돌을 앞둔 근미래 서울에서 주인공 라연이 정부의 우주 대피 프로젝트를 둘러싼 비밀을 추적하는 내러티브 퍼즐 어드벤처다. 특히 '안녕서울: 이태원편'은 지난해 게임스컴 2025 인디 아레나 부스 어워드에서 베스트 게임을 수상했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com