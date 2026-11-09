"선생이 부끄럽지 않나"…'일타강사' 이도, 수능 앞 강의 중단→예능 홍보 '뭇매'

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[스포츠조선 정안지 기자] 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'로 얼굴을 알린 사회탐구 강사 이도가 2027학년도 대학수학능력시험(이하 '수능')을 3주 앞두고 건강상의 이유로 강의를 중단했다. 그러나 이후 넷플릭스 예능 출연과 유튜브 활동을 이어가면서 수험생들의 비판이 이어지고 있다.

9일 이도가 최근 개설한 유튜브 채널에 올라온 영상에는 강의 중단 이후 방송 활동을 이어가는 그의 행보를 지적하는 댓글이 잇따르고 있다.

일부 네티즌들은 "선생이라는 게 부끄럽지 않은가", "수능이 다음 주인데", "수능다 끝내고 예능을 하던지", "그냥 학생들에게 본인 촬영 스케줄 때문에 양해 구하면 깔끔한 걸 굳이"라는 등의 반응을 보이며 비판했다.

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논란은 이도가 지난 5일 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석한 사실이 알려지면서 불거졌다. 여기에 지난 7일 개인 유튜브 채널을 개설하고 해당 프로그램을 홍보하는 영상까지 공개하면서 수강생들의 반발이 이어지고 있다.

앞서 이도는 지난달 29일 2027학년도 수능을 불과 3주 앞두고 "건강보다 강의를 먼저 챙기며 몇 년을 지내다 보니 몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타났다. 의료진의 권고에 따라 올해 남은 시간은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 갖기로 했다"라며 건강상의 이유로 한국지리·세계지리의 남은 강의를 진행하지 못하게 됐다고 공지했다.

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건강 회복을 응원했던 수강생들은 이도가 강의 중단 후 예능 출연과 유튜브 활동을 이어가자 수능을 앞둔 상황에서 부적절한 행보라며 비판을 쏟아냈다.

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다만 일각에서는 예능 프로그램의 실제 촬영 시점과 제작발표회 참석 등 공개적인 홍보 일정은 구분해서 봐야 한다는 의견도 나온다.

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이도가 출연하는 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일 공개된다. 강의 중단 이후 이어진 방송 활동을 둘러싼 논란이 계속되는 가운데 이도가 입장을 밝힐지 관심이 쏠린다.

anjee85@sportschosun.com