젠슨황도 못피한 '유퀴즈의 저주'...빌 게이츠 이어 초부자 동반 '나락'

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[스포츠조선 김준석 기자] 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 외도를 인정하고 가족과 동료들에게 사과하면서 온라인에서 '유퀴즈의 저주'라는 농담이 다시 소환됐다.

지난 6월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 젠슨 황이 약 5개월 만에 사생활 논란의 중심에 서자, 과거 방송 출연 후 구설에 오른 인물들도 함께 회자되고 있다.

가장 최근 입방아에 오른 주인공은 글로벌 인공지능(AI) 반도체 신화를 쓴 엔비디아의 수장 젠슨 황 CEO다.

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젠슨 황은 '유퀴즈'에서 채용할 때 가장 중요한 자질로 인간성을 꼽고, 17세에 만난 아내와의 첫 만남과 변함없는 애정을 들려줘 화제를 모았으나 이후 충격적인 불륜설과 공식 사과문 발표, 약 110조 원대에 달하는 천문학적 이혼 재산 분할 소송 가능성이 거론되며 전 세계를 발칵 뒤집어놓았다.

글로벌 테크계의 또 다른 거물인 마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠 역시 '유퀴즈' 출연 이후 이름이 오르내렸다.

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그는 방송에 출연해 지적인 통찰과 비전을 전하며 뜨거운 호응을 얻었으나, 이후 미국에서 공개된 희대의 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 문건에 게이츠에 관한 주장이 담겨 논란의 도마 위에 올랐다.

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해당 내용은 엡스타인이 작성한 이메일 초안에 적힌 일방적 주장으로, 게이츠 측은 "완전히 사실무근"이라며 선을 그었지만 전 세계적인 구설을 피하진 못했다.

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연예계를 뒤흔든 대표적 사례들도 빼놓을 수 없다.

'얼굴 천재'로 불리며 '유퀴즈'에서 바른 청년의 이미지를 각인시켰던 차은우는 최근 200억 원대 탈세 의혹 및 고강도 세무조사 논란에 휩싸여 소명 절차를 밟고 있다.

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요식업계 스타의 씁쓸한 추락도 도마 위에 올랐다. 구수한 입담과 손맛으로 '유퀴즈'에 출연해 안방을 사로잡았던 임성근 셰프는 과거 상습 음주운전 고백과 함께 무려 '전과 6범'이라는 충격적인 전력이 드러나며 거센 비판을 받고 모든 방송 활동을 전면 중단했다.

그러나 방송가에서는 이러한 '유퀴즈의 저주'를 심각한 징크스가 아닌, 프로그램의 압도적인 위상이 낳은 유쾌한 통계적 해프닝으로 풀이한다.

'유퀴즈'는 대한민국 연예·정·재계·스포츠·글로벌을 총망라해 "잘나가는 유명인이라면 무조건 거쳐 가는 섭외 1순위 방송"이다.

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'유퀴즈'는 매주 다양한 분야의 화제 인물을 만나는 만큼 출연자 수가 많다. 따라서 출연자 가운데 일부가 이후 논란에 휘말리는 사례도 생길 수 있고, 이런 일이 반복되면서 '유퀴즈의 저주'라는 말이 붙은 것으로 보인다.

결국 '유퀴즈의 저주'는 역설적으로 '국민 토크쇼'가 지닌 막강한 영향력과 대중적 파급력을 입증하는 훈장인 셈이다.

narusi@sportschosun.com