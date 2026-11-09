조이시티, '프리스타일 풋볼 2' 지스타 출품…12월 3일 글로벌 출시

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조이시티가 신작 축구 게임 '프리스타일 풋볼 2'를 국제 게임전시회 '지스타 2026'에서 선보인다. 글로벌 게임 행사에 이어 국내 이용자들과도 접점을 넓히며 다음달 정식 출시를 앞두고 막바지 홍보에 나선다.

조이시티는 자회사 우레가 개발중인 '프리스타일 풋볼 2'를 지스타에서 선보인다고 9일 밝혔다. 게임은 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 콘솔 체험관 내 플레이스테이션 부스에서 만나볼 수 있다. PS5 시연대를 통해 직접 플레이할 수 있으며, 현장 체험 참가자에게는 게임 캐릭터가 담긴 트레이딩 카드를 증정한다.

'프리스타일 풋볼 2'는 5대5 팀플레이를 앞세운 온라인 축구게임이다. 캐릭터마다 고유한 역할과 스킬을 부여해 포지션별 협력의 재미를 강조했으며, 빠른 경기 전개와 직관적인 조작이 특징이다. PC와 콘솔 간 크로스플레이도 지원한다.

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올해 게임스컴과 팍스웨스트, 스팀 넥스트 페스트 등 글로벌 행사에 참가한 데 이어 이번 지스타를 통해 국내 이용자들에게도 게임을 선보이게 됐다.

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정식 출시는 12월 3일로 예정돼 있으며, PC 스팀과 PS5, X박스 시리즈 X|S를 통해 글로벌 서비스된다. 현재 사전 판매를 진행 중으로, 구매자에게는 전체 에디션 10% 할인 혜택을 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com