[인터뷰②] '가능한 사랑' 설경구 "전도연, 여러 말이 필요한가…최고의 배우이자 연기 파트너"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구가 영화 '가능한 사랑'으로 다시 만난 전도연을 향해 극찬을 보냈다.

설경구는 9일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "전도연은 최고의 배우이자 파트너"라며 "이번 영화도 전도연이어서 가능했다고 생각한다"라고 했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 설경구는 극 중 해고 노동자 호석 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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설경구는 전도연과 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'(2001), '생일'(2019), '심장소리'(2022), '길복순'(2023)에 이어 '가능한 사랑'으로 호흡을 맞췄다. 그는 "굳이 전도연에 대해 칭찬할 것도 없고, 여러 말이 필요한가. 제일 편한 최고의 배우이자 파트너라고 생각한다. 이 영화도 전도연이 처음부터 끝까지 끌고 가지 않나. 전도연이어서 가능한 게 아니었나 싶다"고 말했다.

이어 팀워크가 좋았던 비결에 대해선 "현장 분위기가 좋았던 건 조인성 덕분이다. 저는 현장에서도 전도연에게 욕을 많이 먹었다(웃음). 그래서 제가 보편적이고 인성이가 특별한 캐릭터라고 말했다. 조인성은 후배이지만, 되게 어른 같고 배울 점이 있지만 못 배우겠는 그런 지점이 있다"고 전했다.

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설경구는 '가능한 사랑'을 기술 시사를 통해 처음으로 관람했다고 밝혔다. 그는 "기술 시사 때는 포커스 아웃되는 장면에도 저만 보였다. 다른 배우들은 달 이야기를 그렇게 하던데, 전 안 그랬다. 그래서 시사 끝나고 '아 영화를 잘 못 봤나' 했다. 근데 베니스국제영화제에서 보니까 달이 보이더라. 달을 계속 비추는데 마음이 이상했다. 크레딧 자막이 다 올라가고 나서야 끝나지 않나"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com