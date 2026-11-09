넥슨, 게임 속 AI 수용성 연구로 국제학술대회 최우수논문상

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넥슨이 게임 이용자들의 인공지능(AI) 수용성을 분석한 연구로 국제 인공지능 학술대회에서 최고 논문상을 받았다. AI를 게임에 도입하는 것 자체보다 이용자가 게임 속 AI를 어떤 역할로 받아들이는지가 중요하다는 점을 대규모 데이터 분석으로 밝혀냈다.

넥슨코리아는 AI본부 산하 응용분석실 연구진이 국제전기전자공학회(IEEE)가 주관하는 국제 인공지능 학술대회 'ICTAI 2026'에서 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 9일 밝혔다.

올해 38회째를 맞은 ICTAI는 AI 이론부터 산업 현장의 응용까지 다루는 국제학술대회로, 지난 2~4일 미국 플로리다에서 열렸다. 전체 발표 논문 가운데 단 1편에만 최우수논문상을 수여한다.

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지우석, 정연우, 황상호, 류성일 연구진이 발표한 논문은 '게임 속 AI는 언제 환영받고 언제 거부되는가'를 주제로 했다. 글로벌 게임 플랫폼 스팀의 이용자 리뷰 약 1937만건을 분석해 게임 속 AI에 대한 이용자들의 인식과 반응을 살폈다.

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분석 결과 이용자를 돕는 협력자 역할을 하거나 게임 플레이에 자연스럽게 녹아든 AI는 긍정적인 평가를 받았다. 반면 게임의 주변적인 요소에 머물거나 이용자가 통제하기 어렵다고 느끼는 AI는 부정적인 반응으로 이어졌다. AI 도입 자체보다 게임 안에서 어떤 역할을 수행하고 이용자가 이를 어떻게 경험하는지가 수용성을 좌우한다는 분석이다.

넥슨은 연구 결과를 바탕으로 게임 속 AI 기능을 출시 전에 점검하는 사전 진단 체계도 구축했다. 개발자와 테스트 참여자가 AI 기능을 직접 경험한 뒤 질문에 답하면 긍정적인 요소와 개선이 필요한 부분을 확인할 수 있다. 향후에는 이미 구현된 기능뿐 아니라 기획 단계의 AI 기능까지 진단 범위를 확대할 계획이다.

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류성일 응용분석실장은 "산업 현장의 문제의식에서 출발한 연구가 국제 학술 무대에서도 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 데이터와 AI 기반 연구로 산업 현장의 문제를 풀어 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com