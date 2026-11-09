[인터뷰③] '가능한 사랑' 설경구 "오스카 레이스? 난 가라면 가고 오라면 오는 사람"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구가 '가능한 사랑'으로 '오스카 레이스'를 앞둔 소감을 전했다.

설경구는 9일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "많은 분들이 '오스카 레이스'라고 하시는데, 저는 그냥 가라고 하면 가고 오라고 하면 오는 것"이라고 했다.

6일 넷플릭스를 통해 공개된 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로, 이창동 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 설경구는 극 중 해고 노동자 호석 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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'가능한 사랑'은 9월 23일 극장에서 선개봉해 관객들과 만남의 시간을 가졌다. 이후 넷플릭스를 통해 공개돼 전 세계 시청자들의 관심을 얻고 있다. 이에 설경구는 "우리 영화를 극장에서 못 보나 실망한 적도 있었다. 아쉬운 점이 없을 순 없지만, 이 영화가 탄생하게 해 준 건 감동적인 것 같다. 제작이 안 될 수도 있었겠다는 생각을 하면 (넷플릭스에) 반갑고 고맙기도 하다"며 "투자 이야기를 할 땐 속상했었다. 아마 저뿐만 아니라 배우들 모두가 그랬을 거다. 인성이는 처음 모임에 칸영화제 티셔츠를 입고 왔지만. 많은 사람들이 볼 수 있었던 것만으로도 감사하다. '가능한 사랑'으로 칸영화제에 가겠다는 의지 표명이었을까(웃음). 그런 마음이었을 수도 있고, 제작이 되고 상영이 되고 많은 사람들이 볼 수 있었다는 자체만으로 의미가 있었다고 생각한다"고 진심 어린 마음을 전했다.

한편 영화진흥위원회는'가능한 사랑'을 내년 3월 개최되는 제99회 미국 아카데미영화상 국제장편영화 부문 한국 출품작으로 선정했다. 이에 '오스카 레이스'를 함께 하게 된 소감을 묻자, 설경구는 "많은 분들이 '오스카 레이스'라고 하시는데, 저는 그냥 가라고 하면 가고 오라고 하면 오는 거다. 12월에 쇼트리스트가 발표되는데, 그 이후로 움직이게 될 것"이라고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com