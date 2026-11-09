'돈 자랑 논란' 박수홍♥김다예, 딸 어린이집 대신 가정보육..폭풍 성장에 감격

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[스포츠조선 정유나 기자] 박수홍·김다예 부부가 가정보육 중인 딸 재이 양의 폭풍 성장 근황을 공개했다.

9일 박수홍의 유튜브 채널에는 '재이 말 터졌다! 예쁜 말만 하는 재이의 폭풍 애교 아빠 박수홍 그리고 선생님 마음까지 녹았던 하루 기록'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 재이 양은 엄마와 대화를 나누며 부쩍 성장한 모습을 보여줬다. 이름을 묻는 말에 "재이예요", 나이를 묻자 "두 살"이라고 또박또박 대답했다. 좋아하는 색깔을 묻는 질문에는 "퍼플"이라고 답했고, 좋아하는 사람이 누구냐는 말에는 "다 좋아해요"라고 말해 사랑스러운 매력을 뽐냈다.

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엄마와 아빠는 물론 주변 사람들과도 스스럼없이 어울리는 모습이 눈길을 끌었다. 엄마, 선생님과 함께 춤을 추고 숫자를 세는 등 즐거운 시간을 보내기도 했다. 낙엽을 밟으며 소리를 표현하고 주변 사물의 이름과 냄새에도 호기심을 보이는 등 귀여운 일상으로 미소를 안겼다.

특히 아빠를 향한 애정 표현이 훈훈함을 더했다. 재이 양은 박수홍에게 "사랑해요", "고마워"라고 말하며 애교를 부렸고, 이를 지켜보던 박수홍은 연신 감탄했다. 딸의 사랑스러운 모습에 박수홍은 "아빠는 여한이 없어요"라며 벅찬 마음을 드러내기도 했다.

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박수홍·김다예 부부는 현재 딸을 가정보육하고 있다. 김다예는 어린이집 대신 가정보육을 선택한 이유에 대해 "재이는 어린이집 대신 아빠와 함께 다양한 경험을 쌓고 있다"며 "20년 정도 늦게 만난 딸, 하루하루가 아쉽고 소중한 아빠. 열심히 추억 만들기에도 부족한 시간. 몸은 힘들지만 재이와 함께하고 있다"고 전한 바 있다.

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한편 최근 김다예는 딸 재이 양의 140만원대 명품 패딩을 둘러싼 '돈 자랑' 논란에 휩싸이자 억울함을 호소했다. 인스타그램 스토리 사진이 삭제된 것을 두고 논란을 의식해 급히 내렸다는 보도가 나오자, 스토리는 24시간이 지나면 자동으로 사라지는 것이라며 반박했다. 앞서 재이 양의 신발장 사진을 공개하며 신발 가격이 800만원대라고 언급하고, 딸의 광고 수입과 세금 신고 사실을 알린 일 등으로도 재력 과시 논란이 불거진 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com