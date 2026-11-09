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'12월 결혼' 지예은, ♥바타와 벌써 옷장까지 공유.."힙합 스타일 뺏어 입어"

조윤선 기자

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'12월 결혼' 지예은, ♥바타와 벌써 옷장까지 공유.."힙합 스타일 뺏어 입어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 예비 신랑 바타의 옷을 빌려입고 팝스타 니요와 만났다.

9일 유튜브 채널 '스튜디오 모닥'에는 '전설의 팝스타 니요(Ne-Yo)와 노래방에서 만원빵 점수 대결했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 니요와의 만남을 앞둔 지예은은 "오늘 전설의 팝스타 니요 님이 오신다고 들었다"며 "'So sick'이 진짜 핫했다. 그 시절 도토리 사냥꾼이었다"며 흥분을 감추지 못했다.

이어 "니요 님 만난다고 해서 나도 힙합스타일로 입어봤다. 뺏어입었다"며 바타의 옷을 빌렸다고 밝혔다.

'12월 결혼' 지예은, ♥바타와 벌써 옷장까지 공유.."힙합 스타일 뺏어 입어"

지예은은 "내가 힙합 스타일을 찾고 있다고 했더니 바타가 이걸 입으면 된다고 했다. 완전 힙합이라고 했다"며 "빅사이즈 옷에 엣지 손수건과 목걸이도 했다"며 바타가 완성해 준 패션을 자랑했다.

바타에게 받은 조언이 있느냐는 질문에는 "예전에 바타가 니요 님의 'Push Back'에 맞춰 춤을 춘 적이 있다고 알려줬다"고 답했다. 이어 바타에게 배운 춤까지 선보이며 남다른 실력을 뽐냈다.

또 "'Damn'이 아니라 '대이욤'이라고 해야 한다고 했다"며 바타에게 배운 발음을 연습했다. 이후 니요가 등장하자 실제로 "대이욤"이라고 인사해 웃음을 자아냈다.

한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난 4월 공개 연애를 시작했으며, 지난 9월 결혼을 발표했다.

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