'12월 결혼' 지예은, ♥바타와 벌써 옷장까지 공유.."힙합 스타일 뺏어 입어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 예비 신랑 바타의 옷을 빌려입고 팝스타 니요와 만났다.

9일 유튜브 채널 '스튜디오 모닥'에는 '전설의 팝스타 니요(Ne-Yo)와 노래방에서 만원빵 점수 대결했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 니요와의 만남을 앞둔 지예은은 "오늘 전설의 팝스타 니요 님이 오신다고 들었다"며 "'So sick'이 진짜 핫했다. 그 시절 도토리 사냥꾼이었다"며 흥분을 감추지 못했다.

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이어 "니요 님 만난다고 해서 나도 힙합스타일로 입어봤다. 뺏어입었다"며 바타의 옷을 빌렸다고 밝혔다.

지예은은 "내가 힙합 스타일을 찾고 있다고 했더니 바타가 이걸 입으면 된다고 했다. 완전 힙합이라고 했다"며 "빅사이즈 옷에 엣지 손수건과 목걸이도 했다"며 바타가 완성해 준 패션을 자랑했다.

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바타에게 받은 조언이 있느냐는 질문에는 "예전에 바타가 니요 님의 'Push Back'에 맞춰 춤을 춘 적이 있다고 알려줬다"고 답했다. 이어 바타에게 배운 춤까지 선보이며 남다른 실력을 뽐냈다.

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또 "'Damn'이 아니라 '대이욤'이라고 해야 한다고 했다"며 바타에게 배운 발음을 연습했다. 이후 니요가 등장하자 실제로 "대이욤"이라고 인사해 웃음을 자아냈다.

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한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난 4월 공개 연애를 시작했으며, 지난 9월 결혼을 발표했다.