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"핥으면 안돼" 최현석 딸, 갓난아들에 대형 허스키 다가오자 '긴장'

정유나 기자

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"핥으면 안돼" 최현석 딸, 갓난아들에 대형 허스키 다가오자 '긴장'

[스포츠조선 정유나 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 출신 최연수가 아들과 반려견들과의 첫 만남을 공개해 눈길을 끌었다.

7일 최연수의 유튜브 채널에는 '[VLOG]허스키들과 신생아 첫만남... 성공적?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 최연수는 남편 김태현, 아들 서호와 함께 반려견들이 있는 친정집을 찾았다. 출산 후 반려견들과 처음으로 만나는 자리였다.

반려견 시베리안허스키들은 서호의 존재를 발견하자 호기심을 보이며 가까이 다가갔다. 이에 김태현은 "핥으면 안 된다"고 주의를 주기도 했다. 두 마리의 시베리안허스키가 서호 주변을 맴돌며 관심을 보이자 김태현은 "서호가 놀란 것 같다. 가만히 있는다"고 말해 웃음을 안겼다.

"핥으면 안돼" 최현석 딸, 갓난아들에 대형 허스키 다가오자 '긴장'

또한 최연수는 반려견들과 아들이 만난 만큼 털에 대한 걱정도 드러냈다. 그는 "계속 걱정이다. 아까 잠깐 같이 있었는데도 털이 너무 붙더라"고 우려했고, 김태현은 집 안 곳곳에 돌돌이를 비치하고 수시로 털을 제거해야 할 것 같다고 말했다.

한편 최연수는 지난해 9월 12세 연상 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 결혼했다. 지난 5월 득남했다.

jyn2011@sportschosun.com

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