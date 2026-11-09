"핥으면 안돼" 최현석 딸, 갓난아들에 대형 허스키 다가오자 '긴장'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 출신 최연수가 아들과 반려견들과의 첫 만남을 공개해 눈길을 끌었다.

7일 최연수의 유튜브 채널에는 '[VLOG]허스키들과 신생아 첫만남... 성공적?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 최연수는 남편 김태현, 아들 서호와 함께 반려견들이 있는 친정집을 찾았다. 출산 후 반려견들과 처음으로 만나는 자리였다.

Advertisement

반려견 시베리안허스키들은 서호의 존재를 발견하자 호기심을 보이며 가까이 다가갔다. 이에 김태현은 "핥으면 안 된다"고 주의를 주기도 했다. 두 마리의 시베리안허스키가 서호 주변을 맴돌며 관심을 보이자 김태현은 "서호가 놀란 것 같다. 가만히 있는다"고 말해 웃음을 안겼다.

또한 최연수는 반려견들과 아들이 만난 만큼 털에 대한 걱정도 드러냈다. 그는 "계속 걱정이다. 아까 잠깐 같이 있었는데도 털이 너무 붙더라"고 우려했고, 김태현은 집 안 곳곳에 돌돌이를 비치하고 수시로 털을 제거해야 할 것 같다고 말했다.

Advertisement

한편 최연수는 지난해 9월 12세 연상 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 결혼했다. 지난 5월 득남했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com