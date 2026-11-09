이지혜, '어둠의 오은영'에 딸 훈육 맡겼다가 오열사태.."참교육 받아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이지혜가 '어둠의 오은영'으로 화제를 모은 어둑시니의 도움받아 두 딸을 훈육했다.

9일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 딸 버릇 고치러 간 한국민속촌에서 오열한 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한국민속촌을 찾은 이지혜는 "요즘 SNS에서 정말 화제다. '어둠의 오은영'을 들어봤느냐. 교육이 한 번에 된다고 해서 꼭 와보고 싶었다"고 말했다.

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이어 "하지만 훈육을 이렇게 하면 된다, 안된다로 찬반 논란이 있더라"며 직접 검증에 나섰다.

민속촌을 돌아다니던 이지혜는 '어둠의 오은영'이 아이들을 훈육하는 모습을 직접 목격했다. 옆에 있던 두 딸 역시 순식간에 표정이 굳었다.

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이후 '어둠의 오은영'을 대표하는 귀신 어둑시니가 모습을 드러냈다. 이지혜는 "우리 아이들은 말을 잘 듣는다"면서도 둘째 딸 엘리를 데리고 어둑시니 앞에 섰다.

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그러면서 "말을 잘 듣기는 하는데 문제가 하나 있다. 씻는 것을 좋아하지 않고 목욕을 안 하려고 한다"고 말했다.

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어둑시니가 잡아먹겠다고 겁을 주자 잔뜩 긴장했던 엘리는 결국 눈물을 터뜨렸다. 어둑시니가 "대신 엄마를 잡아가겠다"며 이지혜를 끌고 가자 엘리는 더욱 크게 오열했다.

발을 동동 구르던 엘리는 엄마를 지키기 위해 어둑시니에게 달려가 뭉클함을 안겼다. 어둑시니가 "앞으로 잘 씻을 거냐"고 묻자 엘리는 하루에 세 번씩 목욕하겠다고 약속해 웃음을 자아냈다.

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그러자 이지혜는 "숙제도 하기 싫어한다"고 덧붙였고, 엘리는 "숙제할 거다"라며 눈물을 흘렸다.

이지혜는 첫째 딸 태리를 가리키며 "동생을 조금 많이 때린다"고 또 다른 고민을 털어놨다. 어둑시니가 다가오자 태리는 무릎을 꿇고 납작 엎드린 채 "죄송하다"며 두 손을 모아 빌었다.

이후 이지혜는 "그날 이렇게 하면 당분간 말을 잘 듣는 것 같다"며 효과를 인정했다. 다만 "나도 약간 F라 아이가 우니까 안쓰러웠다. 엘리가 나를 잡아갈 때 어떻게 했는지 봤느냐"며 자신을 지키러 달려온 딸을 떠올리다 울컥했다.

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이지혜는 이날 SNS에도 한국민속촌 방문 사진을 공개했다. 평소에도 가족과 종종 민속촌을 찾는다는 그는 "날씨가 좋을 때는 걷고 간식도 먹고 체험도 할 수 있어서 아이들도 좋아한다"고 전했다.

이어 "요즘엔 어둠의 오은영이 훈육(?)을 야무지게 해준다는 소문을 듣고 다녀왔다"며 "우리 엘리도 참교육(?) 받고 숙제를 너무 잘한다. 목욕도 잘한다"고 밝혔다. 그러면서 "가까이서 보니 나도 무섭네. 민속촌 파이팅입니다"라고 덧붙였다.