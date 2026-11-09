안재현, 3개월간 일 끊긴 사연..."너무 못하고 못생겼다고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안재현이 신인 모델 시절 3개월간 일이 끊겼던 사연을 털어놨다.

9일 안재현의 유튜브 채널에는 '모델에서 디자이너로 변신. 사랑하는 반려묘 안주를 위한 특별한 도전!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 안재현은 모델 활동 당시부터 친분을 이어온 김선호 디자이너와 만났다. 김선호는 안재현과의 첫 만남에 대해 "옛날 소속사에서 내가 프로필을 받았다. '너무 괜찮은데 볼 수 있을까요?'하고 피팅한 게 처음 만난 거다"라고 회상했다.

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안재현은 "형이 나한테 '재현아, 너 왜 이렇게 비싸?'라고 물었다"며 당시를 떠올렸다.

김선호는 "그때 네가 아시아 모델 페스티벌에서 상을 타 왔다. 소속사에서는 국제적인 아시아 모델이라면서 우리한테 페이를 불렀는데 내가 원래 알던 페이가 아니었다"며 "그 이후로 어떻게 잘해서 서울컬렉션도 같이 하고, 메인 모델로도 쓰겠다는 혐의를 했던 것 같다"고 설명했다.

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이어 "동양 모델한테는 찾기 힘든 신비로운 모습이 있었다. 물론 말하기 전에"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 안재현의 모델 활동 시절 사진을 함께 보며 추억에 잠겼다. 김선호는 사진 속 안재현을 보며 "'내가 최고의 모델이 되겠다'는 독기가 눈에 있다"며 "처음에는 너무 차갑게 생겼다고 생각했다"고 말했다.

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이에 안재현은 "그래서 일부러 말을 많이 하는 성격으로 바꿨다"고 밝혔다.

김선호는 "지금은 모델들이 유튜브를 하고 직접 자신을 알리지만, 당시에는 자신을 보여줄 곳이 남성 매거진이나 서울컬렉션밖에 없었다"며 "서울컬렉션에서 얼굴을 알리면 매거진을 거쳐 광고 모델로 활동했다"고 설명했다.

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안재현은 "당시 '에스콰이어' 화보를 찍었는데 그 뒤로 3개월 동안 일이 끊겼다"며 "너무 못하고 못생겼다고 일이 끊겼다"고 고백했다. 이어 "잡지사마다 추구하는 이미지가 너무 달랐다. 나는 형과 촬영한 화보를 기점으로 '보그걸', '엘르걸', '쎄씨' 쪽으로 빠졌다"고 말했다.

이후 안재현은 Mnet '엠카운트다운' MC를 맡고 배우로 활동하며 위상이 달라졌다고. 김선호는 "재현이가 우리 메인 모델이라 전화했는데 소속사에서 '요즘 아시죠?'라고 하더라. 차마 메인 모델로 나와달라는 말을 하지 못했다"고 회상했다.

그러면서 "그런데 재현이가 술을 사 들고 사무실에 찾아와 '엠카운트다운 스케줄이 오후에 있으니 쇼를 마치고 가겠다'며 그날 무대에 서줬다"고 고마움을 전했다.