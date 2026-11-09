김정난, 고소영·김혜수 미모에 절망 "얼굴로는 안 되겠구나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김정난이 배우 데뷔 후 고소영, 김혜수를 비롯한 동료 배우들의 미모를 보고 절망했다고 털어놨다.

9일 김정난의 유튜브 채널에는 '김정난 가족 최초 공개. 미국에서만 45년 산 사촌 동생과 10년만의 상봉'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김정난의 사촌 동생은 "언니가 정말 예뻤다. 예쁜 언니였다"고 어린 시절을 떠올렸다. 이에 김정난은 "아기 때가 더 예뻤다. 지금은 못생겨졌다. 우리 아빠가 맨날 나한테 '너는 왜 커가면서 얼굴이 못생겨지냐'고 했다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 "아기 때는 눈도 엄청 크고 예뻐서 아빠가 버스를 타면 사람들에게 나를 자랑하고 싶어 일부러 보여주곤 했다더라"고 말했다.

어린 시절부터 남다른 끼도 있었다고. 김정난은 "버스에서 노래를 시키면 어린아이가 남진의 '님과 함께'를 불렀다"며 "그러면 사람들이 10원씩 주고는 했다고 들었다"고 밝혔다.

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김정난은 "주변에서 '예쁘다'고 하니까 '나는 진짜 예쁜가 보다'라고 생각했다. 그런데 막상 탤런트가 되고 보니까 너무 예쁜 사람이 많아서 절망했다"고 고백했다.

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그는 "당시 '내일은 사랑'할 때 고소영은 너무 인형같이 생겼고, (이)경심도 너무 예뻤다"고 회상했다. 이어 "(채)시라 언니도 너무 예쁘고, (김)혜수 언니는 눈이 이만해서 인형같이 생겼다. '어떻게 저렇게 생겼지' 라고 생각했다"고 말했다.

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그러면서 "나는 예쁜 축에도 못 낀다고 생각했다. 그래서 예쁜 걸로는 승부 못 하겠다 싶었다. 얼굴로는 안 되겠구나 생각해서 실력을 쌓아서 열심히 해야겠다고 생각했다"고 밝혔다.