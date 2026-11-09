윤남노, 母와 2년 만에 눈물의 화해했지만.."방송 핑계 아니면 말 못 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 윤남노 셰프가 2년간 냉전을 이어온 어머니와 화해한 뒤 생애 처음으로 단둘만의 소풍을 떠났다.

9일 유튜브 채널 '스튜디오 슬램'에는 '우리 화해했어요♥ 엄마와 남노의 화해 기념 소풍 가는 날 (에버랜드, 윤남노 도시락)ㅣ윤남노포 EP.58'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 윤남노는 "아시다시피 엄마와 극적으로 2년 만에 화해했다"고 밝혔다. 앞서 그는 지난 9월 유튜브 영상을 통해 서로에 대한 오해로 2년간 냉전을 이어온 어머니와 눈물로 화해하는 모습을 공개한 바 있다.

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윤남노는 해당 영상에 1,300개가 넘는 댓글이 달렸다며 "댓글 중에 '어머니와 꼭 잘 지냈으면 좋겠다', '두 사람이 너무 보기 좋다', '한편으로는 내 마음이 너무 이해된다'는 내용이 있었다"고 전했다.

특히 "'살아생전에 할 수 있는 투정이고, 돌아가시면 반드시 후회한다'는 댓글이 굉장히 많았다"며 "그래서 엄마와 한번 잘 지내보려고 한다"고 말했다.

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화해를 기념해 어머니와 에버랜드 소풍을 준비한 윤남노는 직접 김밥까지 만들었다. 그는 "사실 엄마와 소풍을 간 적이 단 한 번도 없다. 솔직히 말하면 엄마한테는 방송 핑계 아니면 말을 못 하겠다"고 털어놨다.

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이어 "엄마가 소풍 때마다 김밥은 싸주셨지만 함께 오신 적은 한 번도 없었다. 놀이동산이나 동물원 같은 곳에도 같이 가본 적이 없다"고 어린 시절을 회상했다.

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윤남노는 "엄마가 그렇게 바쁘게 살았지만 나도 이 업을 하고 있기 때문에 너무 이해가 가고 어렸을 때는 남들이 되게 부러웠고 나름 상처였는데 그래도 지금부터 하면 되지 않을까 싶다"고 말했다.

아들과 처음으로 소풍을 떠난 어머니는 "너와 소풍을 간다고 하니까 정말 좋았다. 전화받은 순간부터 설???며 소녀처럼 기뻐했다. 이에 윤남노는 "오늘은 화해의 소풍"이라며 어머니와 뒤늦은 추억 만들기에 나섰다.