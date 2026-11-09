'싱글맘' 지연수, 생일에도 알바 뛰고 아들과 놀이공원行…"미니 전지 훈련"

[스포츠조선 정안지 기자]싱글맘인 방송인 지연수가 자신의 생일에도 아르바이트를 마친 뒤 아들과 놀이공원을 찾는 등 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.
9일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에서 지연수는 자신의 생일을 맞아 아들 민수와 함께 놀이동산을 찾은 모습이 그려졌다.
영상 속 지연수는 아들에게 '엄마 생일날 뭐 하고 싶냐'라고 물었더니 '놀이공원에 가면 행복하지 않을까'라고 말해서 오게 됐다고 설명했다.
지연수는 "아이를 낳으면 내 생일이 큰 의미가 없어진다"라면서 "물론 내 생일도 챙긴다. 생일날 행복하게 보내는 모습을 아이가 봐야 그런 어른의 삶을 살 거 아니냐"라고 말했다.
이어 지연수는 "아이와 단둘이 가는 놀이공원이란 미니 전지훈련이다"라면서 "짧고 굵은 체력 강화 훈련이다. 내 아이가 보통 체력이 아니라는 걸 잊지 말자는 경고 개념에서 3개월에 한 번씩 하고 있다"라며 웃었다.
두 사람이 늦은 시간 놀이공원을 찾은 데에는 특별한 이유가 있었다. 지연수는 "아이 학교 끝나고 학원 빠지고 왔다. 나는 일을 하니까 아이는 학교에 가 있는 시간 동안 서로의 일과를 끝내고 야간 개장을 간거다"라고 설명했다.
이어 "아르바이트 끝나고 와서 살짝 힘이 풀렸다. 너무 힘들다"라면서도 "지금 너무 예쁘고 초등학생의 순수한 마음을 지켜주고 싶다. 솔직히 중,고등학교 가면 엄마한테 놀이동산 가자는 말 안 할 거 아니냐. 근데 지금 엄마랑 같이 가고 싶다는 게 너무 좋다"라며 웃었다. 그러면서 "원래 놀이동산에 오면 아이들보다 엄마들이 더 좋아한다. 아이들한테 생색을 낼 수 있지 않나"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.
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