신동엽, ♥선혜윤 PD도 포기했나..와인 마시다 들은 한마디 "똥 돼"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 신동엽이 아내 선혜윤 PD에게 와인을 마시다 뜻밖의 돌직구를 들었던 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

9일 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에서는 방송인 다니엘, 알베르토, 럭키가 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

이날 다니엘은 신동엽에게 음주를 둘러싼 고민을 털어놨다. 그는 "아빠가 되고 나니 술을 마실 때도 눈치가 보인다"며 "아내에게 혼나지 않고 술을 마실 수 있는 방법이 있느냐"고 조언을 구했다.

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신동엽은 현실적인 답변으로 웃음을 자아냈다. 그는 "술을 마시고 싶은 마음이 더 크니까 혼나더라도 그냥 마시는 것"이라며 "그런 방법은 세상에 없다"고 말했다.

이어 최근 집에서 겪은 일화를 공개했다. 신동엽은 "얼마 전 집에서 저녁을 먹다가 나 자신에게 선물을 주고 싶어 오래전부터 마시고 싶었던 와인을 꺼냈다"고 회상했다. 이를 본 아내가 혼자 있으면서 왜 그렇게 좋은 와인을 따느냐고 묻자, 신동엽은 "아끼다 똥 된다"고 답했다고. 그러자 아내는 "이거 마셔도 똥 된다"고 받아쳤다. 신동엽은 결국 "그냥 혼나야 한다"고 덧붙여 폭소를 유발했다.

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다니엘은 여전히 아내의 눈치를 살핀다고 고백했다. 그는 "아내에게 맞을 것 같아 무섭다"면서도 "오늘은 동엽 선배와 함께 있으니 허락받을 수 있지만 평소에는 쉽지 않다"고 말했다.

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이를 듣던 알베르토는 신동엽을 향해 "형수님이 이제 포기하신 거죠?"라고 직설적으로 물었다. 신동엽은 "혼내는 걸 포기한 건 맞다"면서도 "내가 술을 마시고 주사가 심하거나 그런 건 없다"고 해명했다.

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한편 신동엽은 2006년 7세 연하의 MBC 예능 PD 선혜윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com