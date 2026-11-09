지수, 블랙핑크인데 뜻밖의 교통수단...버스타고 이동 "사람들 못 알아봐" ('틈만나면')

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[스포츠조선 정안지 기자]블랙핑크 지수가 버스를 애용하는 대중교통 마니아라면서 "집에 빨리 가고 싶을 땐 무조건 버스를 탄다. 사람들이 못 알아보신다"라며 뜻밖의 버스 예찬을 펼쳐 털털한 매력을 과시한다.

오는 10일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트) 블랙핑크 지수, 트와이스 나연이 군포 산본동의 틈새 시간을 찾는다.

이날 지수는 월드 클래스 아이돌의 반전 일상을 공개해 시선을 사로잡는다. 월드투어까지 다니는 월클 스타지만 지수 역시 평소에는 버스를 애용하는 대중교통 마니아였던 것이다. 지수는 "연극 보러 갈 때 버스를 자주 탄다"라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 심지어 지수는 "집에 빨리 가고 싶을 땐 무조건 버스를 탄다. 사람들이 못 알아보신다"라며 뜻밖의 버스 예찬을 펼쳐 털털한 매력을 과시한다.

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하지만 그런 지수에게도 '틈만나면,'의 촬영은 신세계였다고. 지수는 거리를 자유롭게 돌아다니는 '틈만나면,'식 촬영에 놀라더니 "이렇게 자유롭게 다닐 줄 몰랐다"라며 한껏 신난 모습을 보인다. 이에 유재석은 "시민분들이 알아보시기 전에 빨리 걸어가면 된다"라고 프로 야외 촬영러의 꿀팁을 전수해 웃음을 자아낸다.

또한 지수가 남들과는 달랐던 '늦깎이 연습생' 시절을 떠올려 관심을 모은다. 지수는 "저는 고2 때부터 조금 늦게 연습생 생활을 시작했다"라고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 그러더니 "저는 학교생활을 다 해봐서 좋았다. 수학여행까지 다녀왔다"라며 오직 늦깎이 연습생만이 누릴 수 있는 뜻밖의 특권을 꼽는다. 이에 나연은 "저도 중3 때부터 시작했는데, 초등학생 때부터 시작한 친구들은 정말 대단한 것"이라며 연습생의 남다른 고충을 털어놓는다.

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이처럼 뜻밖의 친근미로 모두를 사로잡은 '월클 스타' 지수의 반전 매력은 '틈만나면,' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com