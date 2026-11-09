'190억 한남더힐' 옥주현, 경매 넘어가더니..구청서 '압류' 조치

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 서울 용산구 한남동 한남더힐 아파트가 임의경매에 이어 구청으로부터 압류 조치까지 받은 것으로 알려졌다.

9일 '비즈한국'에 따르면 용산구청 세무관리과는 지난 6일 옥주현 명의의 한남더힐 아파트를 압류했다. 일반적으로 지방자치단체가 부동산을 압류하는 것은 지방세 등 세금 체납에 따른 조치인 경우가 많다.

앞서 옥주현은 지난해 허희수 SPC그룹 사장으로부터 한남더힐 아파트를 190억 원에 매입하는 계약을 맺었다. 이후 올해 4월 소유권 이전등기를 마쳤다. 그러나 해당 아파트를 담보로 받은 대출과 관련해 채무 문제가 발생하면서 지난 10월 임의경매 절차에 들어갔다.

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옥주현 측은 앞서 한남더힐 임의경매 소식이 전해졌을 당시 입장문을 통해 채무 정리 절차를 밟고 있다고 밝혔다.

당시 소속사 측은 "사업 추진 및 투자 유치 과정에서 올해 4월 한남동 주택(한남더힐)을 매입했으며, 최근 옥주현의 법인과 투자사 간 인수합병(M&A)이 성사됨에 따라 해당 주택과 관련된 채무를 포함해 기존 사안들을 정리하는 절차를 진행하고 있다"고 설명했다.

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이어 "현재 투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com