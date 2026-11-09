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"몇번째 감금?" 소유진도 눈 질끈..'아동학대' 엄마, 반복된 분노

정유나 기자

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"몇번째 감금?" 소유진도 눈 질끈..'아동학대' 엄마, 반복된 분노

[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트'에서 'SOS 부부' 아내가 아이의 울음에 반복적으로 감정을 폭발시키는 모습으로 충격과 안타까움을 안겼다.

9일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 지난주에 이어 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 그려졌다.

지난 방송에서는 아이의 울음에 감정을 통제하지 못하는 아내와, 아내와 아이만 남겨질 때마다 불안하다는 남편의 사연이 공개돼 안방을 충격에 빠뜨렸다.

이날 공개된 관찰 영상 속 아이는 낮잠에서 깨어난 뒤 애착 인형을 끌어안고 조용히 아빠를 불렀다. 이어 혼자 책을 읽던 아이는 엄마가 TV를 끄자 울음을 터뜨렸고, 아내는 또다시 아이를 방으로 데려가며 언성을 높였다.

"몇번째 감금?" 소유진도 눈 질끈..'아동학대' 엄마, 반복된 분노

반복되는 상황에 MC 장동민은 "몇 번째 감금이야"라며 탄식했고, 소유진 역시 "애가 무슨 잘못이냐. 못 보겠다"라며 눈을 질끈 감았다.

오은영 박사도 안타깝게 상황을 지켜봤으며, 뮨세윤은 "이 정도면 옆집에서 신고들어와야 것 같은데"라며 걱정했다.

감정이 가라앉은 뒤 아내는 아이 앞에서 "엄마가 미안하다"라고 사과한 뒤 오열했다. 아내는 "사실은 엄마도 너한테 화 안내고 싶다. 왜 그럴까 진짜. 이럴때 죽고 싶다. 살고 싶지가 않다. 너무 힘들다. 너 한테 좋은 엄마이고 싶은데 그게 잘 안된다"라고 아이를 끌어안은 채 후회의 눈물을 흘렸다.

한편 이날 방송에서는 지난주 오은영 박사와 제작진의 조언에 따라 자신의 아동학대 사실을 자진 신고한 아내의 50일 후 모습이 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com

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