"몇번째 감금?" 소유진도 눈 질끈..'아동학대' 엄마, 반복된 분노

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[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트'에서 'SOS 부부' 아내가 아이의 울음에 반복적으로 감정을 폭발시키는 모습으로 충격과 안타까움을 안겼다.

9일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 지난주에 이어 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 그려졌다.

지난 방송에서는 아이의 울음에 감정을 통제하지 못하는 아내와, 아내와 아이만 남겨질 때마다 불안하다는 남편의 사연이 공개돼 안방을 충격에 빠뜨렸다.

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이날 공개된 관찰 영상 속 아이는 낮잠에서 깨어난 뒤 애착 인형을 끌어안고 조용히 아빠를 불렀다. 이어 혼자 책을 읽던 아이는 엄마가 TV를 끄자 울음을 터뜨렸고, 아내는 또다시 아이를 방으로 데려가며 언성을 높였다.

반복되는 상황에 MC 장동민은 "몇 번째 감금이야"라며 탄식했고, 소유진 역시 "애가 무슨 잘못이냐. 못 보겠다"라며 눈을 질끈 감았다.

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오은영 박사도 안타깝게 상황을 지켜봤으며, 뮨세윤은 "이 정도면 옆집에서 신고들어와야 것 같은데"라며 걱정했다.

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감정이 가라앉은 뒤 아내는 아이 앞에서 "엄마가 미안하다"라고 사과한 뒤 오열했다. 아내는 "사실은 엄마도 너한테 화 안내고 싶다. 왜 그럴까 진짜. 이럴때 죽고 싶다. 살고 싶지가 않다. 너무 힘들다. 너 한테 좋은 엄마이고 싶은데 그게 잘 안된다"라고 아이를 끌어안은 채 후회의 눈물을 흘렸다.

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한편 이날 방송에서는 지난주 오은영 박사와 제작진의 조언에 따라 자신의 아동학대 사실을 자진 신고한 아내의 50일 후 모습이 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com